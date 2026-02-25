Sabor oleirense en la inauguración del museo del Dépor

Pinchos de Montesqueiro en la inauguración del museo del Dépor MONTESQUEIRO

El museo del Dépor, un sueño histórico, ya es una realidad. Este martes tuvo lugar la inauguración del recinto en los bajos de la Tribuna del estadio de Riazor con presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el del club coruñés, Juan Carlos Escotet, además de representantes de otras instituciones y de los responsables de la propuesta expositiva del museo, Rubén Ventureira, director editorial de El Ideal Gallego, y Lois Novo, subdirector de DXT Campeón.

El menú para un día tan señalado tenía que ser especial y para ello el Deportivo contó con un gigante hostelero de Oleiros, la Finca Montesqueiro, que diseñó un cóctel con motivos futbolísticos y los colores blanquiazules.

Pinchos servidos en la inauguración del museo deportivista MONTESQUEIRO

"Ayer acompañamos la inauguración del Museo del Dépor en Coruña @rcdeportivo, poniendo mesa a un momento que ya forma parte de la historia del club y de la ciudad. Un orgullo sumar nuestro trabajo a una noche tan especial", publicó Montesqueiro en sus redes sociales, mostrando diferentes fotografías de los platos servidos y la minuta con todo el menú.

Así, la degustación comenzó con empanada de atún, galleta oreo al parmesano, focaccia con tartar de tomate, saam de ensalada césar, bombón de chocolate blanco con confitura de higos y foie, brioche de ternera kimchi, sardina marinada, tabla de ibéricos, tartar de atún rojo y zamburiñas asadas, para continuar con arroz de montaña, pulpo con parmentier de patata, secreto ibérico y canelón de pollo de corral. El postre consistió en mini pasteles variados y para beber se sirvieron vinos portugueses como el São Luiz Winemaker's Collection Grande Reserva, el Kopke São Luiz o el Casa Burmester.

