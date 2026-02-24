Mi cuenta

Oleiros

O BNG de Oleiros pedirá no pleno unha nova escola infantil

Redacción
24/02/2026 10:18
Una sesión plenaria en Oleiros
O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Oleiros reclamará no pleno a construción dunha nova escola infantil no municipio, "un concello que está a medrar", explican.

"Cada vez hai máis crianzas de até tres anos no noso concello. As escolas infantís son unha ferramenta fundamental para a conciliación das familias, ademais de supor o primeiro contacto das crianzas cunha educación especializada da man duns traballadores e traballadoras que teñen uns dereitos laborais que é preciso protexer", engade a formación, que asegura que "as prazas nas escolas infantís non chegan".

O BNG preguntará na vindeira sesión "qué xestións están a facer ante a Xunta para dar solución a esa demanda non cuberta e qué teñen previsto facer coas familias que, previsiblemente, se van trasladar a Oleiros nos próximos tempos".

