El colegio Videlba fue un cálculo pedagógico brillante con un irresoluble problema económico

Grupo de exprofesores del colegio Videlba GERMÁN BARREIROS

No es fácil hacerse a la idea de que cerró sus puertas allá por el año 2003 por múltiples vicisitudes adversas, la mayoría de índole económica, oyéndoles hablar maravillas de lo que fue su paso por el colegio Videlba. Ni siquiera el haber estado impartiendo clase hasta el último día sin el correspondiente sueldo es motivo suficiente para que este grupo de docentes se arrepienta de haber trabajado en uno de los centros educativos más renombrados de la comarca.

Marga Vidal, Carmen Álvarez, Mari Carmen Varela y Carlos García Moure son cuatro profesores que personifican el buen recuerdo que ha dejado en todos la labor que realizaron a lo largo de años en Montrove en un colegio que, según ellos, fue el primer bilingüe, cuando pocos sabían qué significaba ese ‘palabro’ o también en el que “no se ponían deberes” cuando la práctica se sustentaba en ‘la letra con sangre entra’.

Otra característica de este proyecto pedagógico pionero ideado por Vicente Bellón Martínez, al que fueron sumándose profesores en su mayoría muy jóvenes, era el librepensamiento y la ruptura de los esquemas establecidos. “Fuimos el primer colegio en admitir a personas con discapacidad. Lo máximo que podíamos permitirnos era uno por aula porque carecíamos de los medios necesarios”, apuntan, al tiempo que aseguran que también ofrecían asistencia psicológica.

El Videlba abrió sus puertas en el año 1975 con tan solo 76 niños y cuando la realidad económica obligó a cerrar con llave por última vez había matriculados 200 menores. La cifra máxima que se alcanzó fue de 730 estudiantes.

Declive

El declive, si el sustantivo puede aplicarse a un proyecto en el que estarían dispuestos a enrolarse de nuevo varios de los presentes, coincidió con la marcha de su fundador e ideólogo. “Primero se optó por la constitución de una cooperativa pero el resultado no fue satisfactorio. Luego se pasó a los conciertos con Educación pero eran limitados y poco a poco comenzó a haber problemas de financiación”, dicen, aunque se niegan a señalar a personas o entidades como responsables del triste final.

No obstante, lo que quedan principalmente son buenos recuerdos como el de que los padres de los alumnos eran los primeros en apuntarse a las actividades extraescolares. “Éramos una familia”, añaden.

Y como buena familia que son un nutrido grupo de alumnos y profesores se reunirán el 14 de marzo para disfrutar de una velada en el NH Collection Finisterre. Los interesados en asistir todavía pueden inscribirse en el link https://viajesembajador.travelseller.app/p/1251-50-aniversario-colegio-videlba.