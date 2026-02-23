Mi cuenta

Oleiros

Alternativa rechaza presentar listas electorales en 2027 más allá del área metropolitana

García Seoane afirma que le mostraron interés en que presentase candidaturas en Cariño o Carballo

Fran Moar
Fran Moar
23/02/2026 21:17
García Seoane es presidente de Alternativa dos Veciños
García Seoane es presidente de Alternativa dos Veciños
QUINTANA
“Prefiero facer unha política seria na comarca da Coruña a que haxa moitas candidaturas e que non sirvan para nada”, dijo ayer el presidente de Alternativa dos Veciños y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, con lo que zanja el debate de si la formación independiente presentará listas electorales en los comicios municipales de 2027 más allá del área metropolitana.

Sin embargo, si no las presenta no será por falta de interés, como apunta el regidor. “Estamos a recibir peticións para presentar candidaturas en diversos concellos. Eso demostra a boa reputación de Alternativa e de Oleiros. Existe interés en Cariño, Ortigueira, Paderne, Carballo, Ribeira, Noia, Boiro, Curtis, Abegondo, Betanzos e Ordes”, señaló, al tiempo que insistió en que no se presentará en ninguno de esos municipios, aunque si repetirá en A Coruña.

“Onde si imos a estar é na cidade. A ver se dunha vez por todas os coruñeses se dignan a darnos representación”, añadió en declaraciones a la emisora local de la Cadena Cope, mientras desvelaba que también repetirá en los ayuntamientos de Carral, Arteixo, Cambre, Culleredo, Bergondo y, por supuesto, Oleiros.

Cabe indicar que el regidor oleirense tiene a gala recordar, y de paso alardear, que Alternativa es la cuarta fuerza política a nivel autonómico, a pesar de que en las últimas elecciones municipales se presentó en ayuntamientos contados. Lo que no impidió que se hiciese con las alcaldías de tres.

