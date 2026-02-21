Oleiros homenajea al mítico Paco Mivida, alma del carnaval y la cultura de la comarca

Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, junto a Paco Mivida Concello de Oleiros

Paco Mivida recibió este sábado un más que merecido homenaje en el Carnaval de Oleiros. Las entidades vecinales, con la colaboración del Ayuntamiento, organizaron un emocionante acto con el que se reconoció a una figura histórica del Carnaval y de la cultura del municipio y de la comarca de A Coruña.

Para hablar de Paco Mivida hay que remontarse a la década de los 50. En aquellos tiempos del cuplé, irrumpía en el Carnaval meracho un joven de la Rúa Cividáns. Era Francisco Álvarez García, 'Paco Mivida', que con un grupo de amigos empezaba a cantar por el pueblo adelante las letras que él escribía. "Pero eran tiempos de censura y caciques, y no se las dejaron cantar, y eso que no eran temas políticos: trataban de asuntos cotidianas, de la juventud, del fútbol...", recuerda el Concello de Oleiros.

Homenaje de los vecinos de Oleiros a Paco Mivida Concello de Oleiros

En esa primera etapa, Paco Mivida fundó el Coro Parameiras y con una docena de amigos cantaron por toda la comarca. Después, tras asistir en A Coruña a los Apropósitos de Nito (aquellas piezas teatrales breves y satíricas propias del Carnaval coruñés), le entró el gusanillo y fundó las llamadas Retrancas de Mera, grupo que durante varios años recorrió la comarca de As Mariñas interpretando temas locales y también foráneos. Las Retrancas eran en ese formato teatral tan propio del carnaval de la época, con composiciones en prosa y en verso, e incluso también con alguna cantiga de letra propia.

En la década de los 60, hablaban del aeropuerto de Alvedro, de la fuente de Cuatro Caminos, de la expropiación de Canide, y de la marejada que había tirado media carretera frente a la farmacia de Mera: "Una exquisitez de crítica pura y dura".

Después vinieron los años 70 y "el Carnaval murió", explican desde Oleiros. Ya no había comparsas, tan sólo unos choqueiros, hasta que en el año 1972, un mercante quedó varado en la playa de Bastiagueiro. Ese barco traía madera, harina, tabaco, miles de latas de mantequilla,… pero también unos bidones de pesticida, que al golpear contra los acantilados rompían, provocando la muerte de cientos de peces. Pues bien, Paco Mivida tomó buena nota de la tragedia e hizo una obra de teatro, a la que llamó 'Operación Bidón', y con Retrancas de Mera hizo las alegrías del público por toda la comarca, siendo un éxito total.

Paco Mivida recibe el cariño de sus vecinos Concello de Oleiros

En los años 80 el Carnaval resucitó, volvieron las comparsas, y Paco además de ser letrista para una comparsa de Sada, montó junto con unos amigos la Comparsa Los Merachos que tuvo una gran aceptación, recorriendo infinidad de pueblos y las calles de A Coruña, donde consiguió varios premios. Pero sin dejar Retrancas de Mera, con la que también actuó en el Teatro Colón de A Coruña en los Apropósitos de Nito, dejando muy buen sabor de boca y el listón muy alto, tanto por la crítica, como por la puesta en escena.

En los años 90 Paco Mivida siguió escribiendo letras para otras formaciones que salían en el carnaval, siempre con una escritura cuidada y bien versada. Hasta se atrevía con la poesía.

Paco Mivida, durante el acto Concello de Oleiros

"Paco Mivida, pasará la historia del Ayuntamiento de Oleiros y de la comarca de A Coruña, por ser un hombre muy polifacético. Además de destacado letrista de comparsas de carnaval, con una ironía fina y sutil; también será recordado siempre en toda Galicia gracias a su participación en la Televisión de Galicia, donde tan bien contaba aquellos chistes que lo caracterizaban, que le sirvieron para ganar un concurso y traer el coche que daban de premio. ¿Quién no se ha reído o llorado de risa con la obra del Estebiño?", cuentan con orgullo desde Oleiros.

Por eso las entidades de Mera quisieron rendir homenaje a su figura, por tanto como aportó Paco Mivida a la cultura y al carnaval meracho, oleirense y coruñés.