Oleiros

Oleiros denuncia la retirada de redes sociales de una campaña institucional contra Trump

Fran Moar
Fran Moar
20/02/2026 12:08
Donald Trump en Davos
Donald Trump en Davos
EFE
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denunció este viernes por la mañana que ha recibido una notificación en la que se le comunica que Facebook e Instagram retiran la campaña que el Ayuntamiento oleirense está llevando a cabo contra la gestión y las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Cartel en Oleiros con la imagen de Netanyahu y Hitler

La Justicia ampara los paneles de Oleiros que equiparaban a Netanyahu con Hitler

Además de mostrar su malestar también manifestó sorpresa porque la campaña que lleva a cabo contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió el espaldarazo de los tribunales de justicia tras ser denunciada por una entidad proisraelí. 

El alcalde de Oleiros, en una captura de vídeo de la entrevista

García Seoane, en una radio bielorrusa: "La CIA me tenía controlado continuamente, pero no pudieron pararme"

