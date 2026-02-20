Donald Trump en Davos EFE

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denunció este viernes por la mañana que ha recibido una notificación en la que se le comunica que Facebook e Instagram retiran la campaña que el Ayuntamiento oleirense está llevando a cabo contra la gestión y las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además de mostrar su malestar también manifestó sorpresa porque la campaña que lleva a cabo contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió el espaldarazo de los tribunales de justicia tras ser denunciada por una entidad proisraelí.