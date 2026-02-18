Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Una alumna del Cristo Rey de Oleiros, premiada por el Ministerio de Educación por un trabajo sobre la Constitución

Ep
18/02/2026 15:52
La alumnas Irene Fernández Paulos del CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey (O Carballo-Oleiros) ha sido premiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el concurso 'Una Constitución para todos' en su edición de 2025.

El certamen está destinado al alumnado de los centros docentes españoles que imparten enseñanzas no universitarias y que desarrollan trabajos sobre la Constitución Española.

El objetivo del certamen es estimular y promover la reflexión acerca del valor, la importancia y el papel que juega en la vida cotidiana la Carta Magna.

Estudiantes de A Coruña y Ferrol llenarán el Fórum Metropolitano en el Rebumbio Matemático

Más información

En esta edición -el concurso se organiza cada año desde 2015-, los trabajos podían presentarse en tres formatos diferentes: relato o poesía, proyecto con el lenguaje de programación Scratch, o vídeo que siga el formato bibliotráiler.

Los estudiantes premiados, que recibirán un importe máximo de 1.500 euros y un diploma acreditativo del conocimiento y significado de la Constitución, son Jadiya Hamadi Ahmed del CEIP Encarna León (Melilla); Hugo Tavero Román del CEIP Nuestra Señora de la Soledad (Arroyo de San Serván, Badajoz); Raúl Pastor Murillo del CEIP Virgen de Guadalupe (Quintana de la Serena, Badajoz); Borja Luis Rodríguez López del CEIP Cristo del Consuelo (Cieza, Murcia); Javier Carmona Vergillos del CEIP General Fresneda (Jódar, Jaén); Irene Fernández Paulos del CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey (O Carballo [Oleiros], A Coruña); Salma Vilarnovo Allal del IES A Cachada (Boiro, A Coruña); Amine Benaouiss del IES Aurantia (Benahadux, Almería); Álvaro Verdugo Auber del IES Ciudad de los Poetas (Madrid); Pedro Herranz Sánchez-Valdepeñas del IES Las Musas (Madrid); Victoria Nikolaeva Dimitrova / IES Ramón y Cajal (Valladolid); Lorena Rodríguez Velázquez del IES Ramón y Cajal (Valladolid); Jesús Manuel Alonso Hernández del CIFP Tony Gallardo (Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas); Adrià Ayza del Río del IES Joan Coromines (Benicarló, Castellón); David Gómez Díez del IES Ramón y Cajal (Valladolid).

