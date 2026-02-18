Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros vende por 2,6 millones ocho parcelas municipales para viviendas de precio libre

Fran Moar
Fran Moar
18/02/2026 00:37
Una promotora construye 21 pisos protegidos en Perillo  
cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Tras un período de profunda implicación en la promoción de vivienda protegida –actualmente se están construyendo casi ciento cincuenta pisos (21 en Perillo)– el Ayuntamiento de Oleiros vuelve a poner a la venta parcelas de titularidad municipal pero en este caso para levantar casas cuyo precio determinará el mercado libre. Son en total ocho los solares: cuatro situados en la urbanización Obelisco, en pleno centro de la capital del municipio, dos en Coruxo, en la calle Yassir Arafat, y otros dos en Iñás y O Carballo.

El precio final de la totalidad de las parcelas es de casi 2,6 millones de euros y el alcalde, Ángel García Seoane, asegura que el montante se destinará a sufragar gastos de servicios sociales y obra pública.

También en el ayuntamiento de Curtis se ha puesto a la venta suelo público. La empresa estatal de vivienda, Casa 47, subasta 19 parcelas del polígono industrial de Teixeiro. El procedimiento de licitación incluye suelo de la primera y segunda fase del recinto empresarial. Se trata de solares con diferentes usos: industria media aislada, industria grande aislada y equipamiento comercial, según la entidad. Las parcelas suman una superficie total de 158.996 metros cuadrados y los precios van de los 163.000 a los 822.000 euros, todos los impuestos incluidos.

El suelo sale a la venta mediante un procedimiento abierto por concurso. El plazo para presentar ofertas finaliza el día 15 de abril.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Los animales sueltos en las vías, la alerta que no cesa: 92 avisos a Protección Civil de Bergondo en 2025
Lucía Tenreiro

Rioboo admite que a los vecinos de las calles Hersa y Carricarte les desagradó su peatonalización
Fran Moar

La lluvia se apiada de los coruñeses en un Martes de Carnaval de abarrote
Dani Sánchez
Víctor y Luis Enrique, al frente del Deportivo y del Barcelona, respectivamente, en el Camp Nou en una imagen de 2015

Hace 25 años | Triunfo histórico del Dépor, el primero en el Camp Nou
Eugenio Cobas