Oleiros vende por 2,6 millones ocho parcelas municipales para viviendas de precio libre

Una promotora construye 21 pisos protegidos en Perillo cedida

Tras un período de profunda implicación en la promoción de vivienda protegida –actualmente se están construyendo casi ciento cincuenta pisos (21 en Perillo)– el Ayuntamiento de Oleiros vuelve a poner a la venta parcelas de titularidad municipal pero en este caso para levantar casas cuyo precio determinará el mercado libre. Son en total ocho los solares: cuatro situados en la urbanización Obelisco, en pleno centro de la capital del municipio, dos en Coruxo, en la calle Yassir Arafat, y otros dos en Iñás y O Carballo.

El precio final de la totalidad de las parcelas es de casi 2,6 millones de euros y el alcalde, Ángel García Seoane, asegura que el montante se destinará a sufragar gastos de servicios sociales y obra pública.

También en el ayuntamiento de Curtis se ha puesto a la venta suelo público. La empresa estatal de vivienda, Casa 47, subasta 19 parcelas del polígono industrial de Teixeiro. El procedimiento de licitación incluye suelo de la primera y segunda fase del recinto empresarial. Se trata de solares con diferentes usos: industria media aislada, industria grande aislada y equipamiento comercial, según la entidad. Las parcelas suman una superficie total de 158.996 metros cuadrados y los precios van de los 163.000 a los 822.000 euros, todos los impuestos incluidos.

El suelo sale a la venta mediante un procedimiento abierto por concurso. El plazo para presentar ofertas finaliza el día 15 de abril.