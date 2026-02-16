Condenado en Oleiros por estafarle 45.000 euros a su yerno

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un año y siete meses de prisión a un hombre por estafar a su yerno durante el proceso de compraventa de una finca en el municipio coruñés de Oleiros.

Según traslada el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la sentencia recoge que el procesado propuso al denunciante participar en la compra de una finca en este Ayuntamiento y recibió 45.000 euros -40.000 en efectivo y 5.000 por transferencia- para ese fin.

Los magistrados explican que "nunca tuvo intención real de adquirir la propiedad e incorporó el dinero a su patrimonio para usos propios". Ante las reclamaciones de la víctima, dio excusas sin devolver finalmente las cantidades entregadas.

Así, el alto tribunal ve indicios suficientes para corroborar "la conducta engañosa del acusado" y su intención de lucrarse económicamente con la operación. El encausado, en su declaración, "admite la entrega del dinero y su utilización para fines distintos y propios".

El fallo indica, además, que "concurren en el acusado todos los elementos" de un delito de estafa. Destaca que éste "se aprovechó de la relación familiar y habitual que tenía con la víctima para lograr un clima de confianza que lo impulsó a aceptar la participación del 50% de la supuesta compra que se le ofrecía". La sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el TSXG.