El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

El PSOE recauda 1,5 euros para el disfraz de Gelo y que no tenga que 'tirar' de las arcas de Oleiros

La oposición entregará la colecta en el próximo pleno

Redacción
14/02/2026 12:12
Gelo disfrazado de pollo en 2020
Gelo disfrazado de pollo en 2020
Archivo
Los socialistas de Oleiros denunciaron en 2025 que el alcalde facturó gastos de carnaval de su propio disfraz a las arcas del ayuntamiento, una factura de 1,28 euros, correspondiente a “gastos disfraz”.

A lo que se añadió el cargo también de 54,52 euros del disfraz con el que participó en la Festa do Entroido al ayuntamiento, y otros artículos por valor de 4,69 euros.

En diferentes años, aseguran desde el partido socialista que ha cargado a los oleirenses sus disfraces y complementos, tirando del dinero de los vecinos para pagar diferentes cantidades.

Recuerdan que como alcalde del ayuntamiento "cobra 87.749,26 euros brutos anuales, además hay que sumarle los 27.466€ que cobró de la Deputación, y a los que no tendría derecho si cobrase una dedicación exclusiva a cargo de la Diputación, liberando a los oleirenses, en 4 años, de costear la carga de los 350.000€ de su salario". 

Para evitar este "nuevo despropósito", como tildan los socialistas sus gastos carnavalescos, pusieron en marcha una colecta destinada a pagar el disfraz del alcalde, "y se ve que los vecinos no están por la labor de 'poner dinero' para el disfraz particular de alguien que cobra casi 120.000€ anuales de dinero público". Además, apuntan que la recaudación obtenida se la entregarán en el próximo pleno.

