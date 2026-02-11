Los Bomberos de Oleiros realizan más de 20 intervenciones en una tarde por culpa de ‘Nils’

Los Bomberos del Ayuntamiento de Oleiros realizaron un total de 21 intervenciones durante la tarde de hoy debido al episodio de fenómenos meteorológicos adversos por viento, activado en nivel naranja.

Las fuertes rachas registradas en el municipio provocaron diversas incidencias, principalmente relacionadas con el saneamiento de tellados y fachadas, así como la retirada de árboles caídos en la vía pública y en zonas próximas a viviendas.

El dispositivo se desplegó en distintos puntos del término municipal, actuando con prioridad en aquellas situaciones que implicaban riesgo para la seguridad de las personas, bienes y tráfico rodado. La coordinación y rapidez en la respuesta permitieron minimizar posibles daños derivados del temporal.