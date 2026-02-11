Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Los Bomberos de Oleiros realizan más de 20 intervenciones en una tarde por culpa de ‘Nils’

Noelia Díaz
Noelia Díaz
11/02/2026 22:24
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los Bomberos del Ayuntamiento de Oleiros realizaron un total de 21 intervenciones durante la tarde de hoy debido al episodio de fenómenos meteorológicos adversos por viento, activado en nivel naranja.

Las fuertes rachas registradas en el municipio provocaron diversas incidencias, principalmente relacionadas con el saneamiento de tellados y fachadas, así como la retirada de árboles caídos en la vía pública y en zonas próximas a viviendas.

El dispositivo se desplegó en distintos puntos del término municipal, actuando con prioridad en aquellas situaciones que implicaban riesgo para la seguridad de las personas, bienes y tráfico rodado. La coordinación y rapidez en la respuesta permitieron minimizar posibles daños derivados del temporal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ana Romero Masiá, María Lopo y Gonzalo Castro, ayer, en la presentación de ‘O exilio intelectual de Santiago Casares Quiroga’

Los libros exiliados de Casares Quiroga y su querencia por la novela negra
Óscar Ulla

Muere el actor James Van Der Beek protagonista de 'Dawson crece' a los 48 años
EFE

La borrasca Nils deja más de 300 incidencias en Galicia, un centenar de ellas en carreteras
EP

Un fármaco contra las convulsiones podría prevenir las placas del alzhéimer
EFE