Oleiros lleva a los tribunales el convenio del SAF suscrito la semana pasada por la Xunta y la Fegamp

Los presidentes de la Fegamp y la Xunta firmaron el convenio el pasado día 5 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

“Que puñetera casualidade que dous días antes de firmar o convenio a Xunta lle dea doce millóns de euros para Vilagarcía. Que puñetera casualidade! E eu non creo nas casualidades. É algo moi grave”, denunciaba ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, al tiempo que anunciaba que llevará ante los tribunales de justicia el convenio relativo al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) suscrito la semana pasada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela Paz.

“O acordo paréceme un escándalo por parte da Fegamp que preside un señor que non contou para nada cos alcaldes de Galicia. Os concellos pequenos, que son a maioría, non teñen un patacón e tampouco de onde sacar os cartos para atender os veciños, agora van ter que pagarlle a Xunta o que tería que pagar ela. E quen firmou o pacto? Un señor socialista que, por certo, lle foi moi ben a el”, insistió en insinuar el regidor, en declaraciones a la emisora de radio local de la Cadena Cope, sobre un supuesto arreglo por parte de ambas administraciones para llevar adelante el acuerdo.

Ciento cincuenta millones de euros

Cabe indicar que el malestar de García Seoane se debe a que Rueda y Varela firmaron el pasado día 5 un convenio, a través del cual la Xunta inyectará 150 millones de euros adicionales al SAF hasta 2028.

Según fuentes del Gobierno autonómico, a efectos prácticos esto supone que la financiación por hora, actualmente situada en doce euros, de forma inmediata pasará a ser de 16, en 2027, de 17, y de 18, en 2028. Sin embargo, este incremento no satisface al regidor de Oleiros, que reclama que los gastos repercutan en su totalidad en el presupuesto autonómico.

Rueda, por su parte, responsabiliza al Ejecutivo de Sánchez de que los ayuntamientos tengan que hacerse cargo de parte de los gastos que implica atender a los dependientes en su propio domicilio.

“La cifra es importante (en referencia a los 150 millones de euros) y ojalá pueda ser mayor. Si también cumple su parte el Gobierno central probablemente se podría cubrir todo el coste del SAF para que los ayuntamientos no tuviesen que aportar nada”, dijo denunciando que el Estado no está aportando el 50% como en realidad le correspondería.

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento oleirense comparte el criterio de Rueda y reclama al equipo de gobierno que, además de sumarse a esa reclamación, no “derroche dinero en acciones de agitación y propaganda y mejore la asistencia social en el municipio”.