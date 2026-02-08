El aura socialista de Mujica da lustre a un callejero de Oleiros en el que ya resaltan Che Guevara, Allende o Jara

Monumento al Che Guevara

Cuando desde Uruguay se le preguntaba, a principios de esta semana, por los motivos que llevaban al Ayuntamiento de Oleiros a incorporar el nombre de su fallecido presidente José Mujica al callejero, el alcalde, Ángel García Seoane, se declaraba ferviente admirador por un trabajador incansable por la Libertad, en mayúscula, en el continente americano. “Mujica fue un gran hombre y un luchador por las libertades en América. En Oleiros tenemos plazas, monumentos y calles ya dedicadas a personalidades como Simón Bolivar, Salvador Allende, Jacobo Arbenz o José Martí y nos faltaba él”, respondía en el programa Radio Uruguay en Vivo.

Y sin poner en absoluto en duda la afirmación del regidor, lo que también es incuestionable es que al que fuera militante de la guerrilla tupamaro le envuelve un aura socialista que comparte con más de treinta personalidades que le anteceden en el nomenclátor municipal. Desde el presidente chileno Salvador Allende hasta su compatriota el cantante Víctor Jara pasando por el activista cubano-argentino Ernesto Che Guevara. La mayor parte de los homenajeados otorgan su nombre a calles, aunque algunos incluso cuentan con avenidas, parques o edificios públicos.

Así, el que fuera responsable del Ministerio de Salud castrista dispone de monumento y avenida en Perillo; el presidiario por sus convicciones políticas y antisegregacionistas más conocido del mundo, Nelson Mandela, tiene parque y calle también en Perillo; el intelectual galleguista fundador de Sargadelos, Isaac Díaz Pardo, avenida y edificio público en la capital del municipio (Centro de formación Os Regos), y el pintor y artista Luis Seoane, denomina al colegio de Educación Primaria de Canide y un áreas verde de la localidad de Santa Cruz. Parques también reciben el nombre de significados socialistas o izquierdistas como Nicolás Redondo, Rigoberta Menchú, Marcelino Camacho, Santiago Carrillo, Luis Sampedro y el anteriormente mencionado Víctor Jara.

Plazas y avenidas

Las plazas, por su parte, rinden homenaje al activista medio ambiental brasileño Chico Mendes (Perillo), y a los exiliados en su conjunto (Exilio, en Santa Cruz). El poeta represaliado Miguel Hernández y el que fuera alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván son recordados con sendas avenidas, mientras que Alexandre Bóveda, Camilo Díaz Baliño, Santiago Casares Quiroga, Chinto Crespo, Alfonso Rodríguez Castelao, Dolores Ibárruri (la Pasionaria), Emiliano Zapata, Enrique Líster, Santiago Álvarez o los hermanos Suárez Picallo, entre otros, tienen todos ellos calles dedicadas.

Monumento polémico

El talante humanista exhibido, al menos en sus últimos años, por José Mujica, lo cual le llevó a que sus compatriotas lo designasen para gestionar desde la presidencia un país como Uruguay, profundamente convulso entre los sesenta y ochenta, presagia que la decisión del Gobierno local oleirense no será significativamente contestada. Circunstancia que sí tuvo lugar cuando, allá por junio de 2008, se inauguró el monumento al Che. Una imponente estructura de acero de unos ocho metros de altura, que representa el rostro del guerrillero con boina tomado de una instantánea del fotógrafo cubano Alberto Korda.

El Ideal Gallego llevaba a su portada aquel estreno, que se desarrolló durante la jornada del 27, con el expresivo titular ‘El Che ya tiene su polémica estatua’ para luego comentar que “la descomunal y polémica estatua fue inaugurada en un acto en el que participaron los artistas cubanos que la construyeron, una delegación de la isla y el hijo primogénito del guerrillero. Además, un grupo de vecinos mostró con pancartas su disconformidad con el nuevo monumento”.

Por su parte, el fallecido presidente del país austral dará su nombre a un tramo del paseo marítimo, actualmente en construcción, que enlazará los parques de O Paraíso y Beiramar, en el núcleo de Perillo. Precisamente, el pasado lunes, día 2, el regidor, acompañado por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, supervisó unos trabajos que deberían estar rematados antes del 25 de agosto, día de Uruguay, para que se pueda cortar la cinta.