Arde un coche en el parking de un Mercadona de Oleiros

Coche incendiado en el parking de Mercadona de Oleiros Bomberos de Oleiros

Un coche se ha incendiado este sábado cuando estaba aparcado en el parking de uno de los establecimientos que Mercadona tiene en el municipio de Oleiros.

Según informan desde el cuerpo de Bomberos de la localidad, el fuego se produjo en un vehículo estacionado en el Mercadona de la avenida de As Mariñas.

Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Oleiros, Guardia Civil y Policía Local del municipio.