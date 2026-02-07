Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Arde un coche en el parking de un Mercadona de Oleiros

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
07/02/2026 14:36
Coche incendiado en el parking de Mercadona de Oleiros
Coche incendiado en el parking de Mercadona de Oleiros
Bomberos de Oleiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Un coche se ha incendiado este sábado cuando estaba aparcado en el parking de uno de los establecimientos que Mercadona tiene en el municipio de Oleiros

Según informan desde el cuerpo de Bomberos de la localidad, el fuego se produjo en un vehículo estacionado en el Mercadona de la avenida de As Mariñas. 

coche-quemado

El incendio de Pérez Cepeda: dos coches calcinados y 20 afectados

Más información

Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Oleiros, Guardia Civil y Policía Local del municipio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La glorieta de Juan Díaz Porlier, donde fue detenido 'Harry Potter'

'Harry Potter', detenido en A Coruña por tráfico de drogas
Guillermo Parga
Desprendimiento en As Lapas

La Policía Local de A Coruña acude a As Lapas por un desprendimiento
Lara Fernández
Wake Up en el muelle de Batería. Fotos Carlota Blanco (32)

El Wake Up Festival empieza a anunciar su cartel sin saber si podrá celebrarse en A Coruña
Noela Rey Méndez
López Campos visita la capilla de Vilasantar

La Xunta reformará la capilla de Nosa Señora da Laxe de Vilasantar
Redacción