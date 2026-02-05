El alcalde de Oleiros se piensa si despertar de nuevo su alma de Mortadelo en la Festa do Antroido

García Seoane tenía por costumbre aprovechar la Festa do Antroido para ofrecer, desde un punto de vista irónico, su particular visión de la política local Archivo El Ideal

“Estou un tanto queimado. Son tantos frentes os que tiven que atender. Ainda que o final tes a satisfacción de que actúas con honestidade, de que non es ningún trapalleiro, eso vai facendo mella e vaiche sacando o humor. Pero, xa veremos”. Con esta declaración el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, no aclara el enigma pero deja la puerta entreabierta para despertar de nuevo su alma de Mortadelo, tras dos años de ‘parón’ en la Festa do Antroido, que tendrá lugar el próximo día 20 en el pabellón de Santa Cruz.

Poco ser humano, residente en el área metropolitana, desconoce que desde hace más de tres décadas el regidor aprovecha el acto festivo, organizado por el Ayuntamiento, para ofrecer en formato paródico su particular visión de la vida política local y comarcal. Y lo ha hecho disfrazado con atuendos inverosímiles. ¿Quién no recuerda su ‘resurrección’ como si de Lázaro se tratase? ¿Cómo olvidar cuando, a punto, estuvo de asfixiarse tras quedarse colgado de una soga como un vulgar cuatrero? O la vez que intentando emular al ‘inmortal’ Iniesta pudo haberse dañado seriamente el tobillo izquierdo. Episodios hubo más comedidos pero todos eran el ‘plato fuerte’ de la que en sus comienzos se denominaba ‘Festa dos Vellos’.

Actuación de Los Satélites

Si habrá representación en esta edición se sabrá, se supone, en breve; lo que sí es seguro es la actuación de Los Satélites. “A mellor orquestra de Galicia, sin duda”, a entender del propio García Seoane. Tampoco faltará el tradicional concurso de disfraces en el que se repartirán 5.200 euros entre los ganadores.

La cita es a media tarde en el recinto deportivo ubicado en las inmediaciones del colegio Isidro Parga Pondal. Los interesados en participar en el certamen deberán inscribirse a través de la web municipal. Se avisará de la apertura de plazos.