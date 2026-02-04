Oleiros agiliza los trámites urbanísticos para construir inmuebles

Un operario trabaja en la construcción de un inmueble JAVIER ALBORÉS

El Ayuntamiento de Oleiros implementa un nuevo servicio tecnológico que simplificará y agilizará la tramitación de los expedientes de obra y otras autorizaciones urbanísticas, reduciendo los plazos de gestión administrativa. Según fuentes municipales, estos cambios son posibles gracias a un convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, y el COAG (Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia) y mediante el cual habrá una interconexión entre ambas entidades.

Las mismas fuentes añaden que este nuevo procedimiento permite que, consignando el código de expediente o trabajo del COAG en la tramitación de la licencia o de otras autorizaciones administrativas, y siempre y cuando los técnicos redactores lo tengan autorizado previamente, el Ayuntamiento acceda a la documentación técnica correspondiente para incorporarla a la tramitación municipal. "Isto permitirá descargar directamente a documentación visada no expediente municipal, tanto os ficheiros asinados como un PDF resumo que garante que coincide exactamente co proxecto aprobado polo COAG. De este xeito, o persoal técnico pode revisar os proxectos con máis comodidade e seguridade", apuntan desde el equipo de gobierno, al tiempo que aseguran que el sistema también permite identificar con claridad las modificaciones cuando se presenta un proyecto revisado, lo que facilitará y agilizará la tramitación de los expedientes.

"Nos casos de obra nova, o formulario xa está adaptado para este sistema, e nas obras máis pequenas que tamén requiren proxecto visado poderá empregarse igualmente esta vía, comunicando os datos necesarios", apostillan.