Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros agiliza los trámites urbanísticos para construir inmuebles

Fran Moar
Fran Moar
04/02/2026 16:44
Un operario trabaja en la construcción de un inmueble
Un operario trabaja en la construcción de un inmueble
JAVIER ALBORÉS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de Oleiros implementa un nuevo servicio tecnológico que simplificará y agilizará la tramitación de los expedientes de obra y otras autorizaciones urbanísticas, reduciendo los plazos de gestión administrativa. Según fuentes municipales, estos cambios son posibles gracias a un convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, y el COAG (Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia) y mediante el cual habrá una interconexión entre ambas entidades.

Las mismas fuentes añaden que este nuevo procedimiento permite que, consignando el código de expediente o trabajo del COAG en la tramitación de la licencia o de otras autorizaciones administrativas, y siempre y cuando los técnicos redactores lo tengan autorizado previamente, el Ayuntamiento acceda a la documentación técnica correspondiente para incorporarla a la tramitación municipal. "Isto permitirá descargar directamente a documentación visada no expediente municipal, tanto os ficheiros asinados como un PDF resumo que garante que coincide exactamente co proxecto aprobado polo COAG. De este xeito, o persoal técnico pode revisar os proxectos con máis comodidade e seguridade", apuntan desde el equipo de gobierno, al tiempo que aseguran que el sistema también permite identificar con claridad las modificaciones cuando se presenta un proyecto revisado, lo que facilitará y agilizará la tramitación de los expedientes.

"Nos casos de obra nova, o formulario xa está adaptado para este sistema, e nas obras máis pequenas que tamén requiren proxecto visado poderá empregarse igualmente esta vía, comunicando os datos necesarios", apostillan.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Aquarium Finisterrae abre sus puertas a la Antártida con la presentación de la exposición 'Una historia de pingüinos'
Redacción
Miguel Lorenzo, Juan Bravo y María M. Allegue en el acto de esta mañana

Miguel Lorenzo se compromete a derogar la declaración de zona tensionada en A Coruña
Redacción
El ideal gallego

Elisa Mouliaá anuncia que retira su acusación contra Errejón por presunto abuso sexual
EP
Os Maleantes, en la plaza de María Pita de A Coruña

Las comparsas regresan a Sada para “no dejar títere con cabeza”
Lucía Tenreiro