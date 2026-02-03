Oleiros denuncia el deterioro de las vías autonómicas locales
El Ayuntamiento de Oleiros denuncia el estado de deterioro en el que se encuentran diversas vías de titularidad autonómica, al tiempo que asegura que lleva años reclamando su reparación, la construcción de aceras, la eliminación de cunetas y la instalación de pasos de peatones. "Se ben é certo que a falta de conservación do pavimento das calzadas estase a ver agravado polas fortes precipitacións, os problemas son xa anteriores. Así é que algúns tramos atópanse prácticamente intransitables, como a estrada que vai de Arillo a Vía Ártabra, reclamada polo Concello hai máis de dous anos", apuntan desde el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane.
Añade que en un estado semejante se encuentran zonas de la vía que enlaza Santa Cruz, Dorneda y Mera o la citada Vía Ártabra "que non conta con iluminación nas rotondas e enlaces de acceso tal e como obriga a normativa de tráfico.
Asimismo, el equipo de gobierno suma, a esta situación, lo que considera "importantes perigos para a seguridade viaria". Se trataría de las cunetas entre O Cubo y Lorbé; la ausencia de aceras entre Coruxo y Os Regos, en la avenida de Salvador Allende y desde la iglesia de Serantes a O Cubo; además de la imperiosa necesidad de pasos de peatones en varias zonas de Dorneda y San Pedro de Nós.
"Esta incomprensible política de maltrato ao Concello de Oleiros, o octavo municipio de Galicia, contrasta con outras actuacións millonarias que se abordan por parte da Xunta en municipios gobernados polo PP. Estas políticas caciquís e partidistas amosan unha irresponsabilidade absoluta dado que se está a poñer en serio risco a seguridade e integridade física de milleiros de condutores e peóns", apostilla.