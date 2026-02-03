Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros denuncia el deterioro de las vías autonómicas locales

Fran Moar
Fran Moar
03/02/2026 16:45
Oleiros considera lamentable el estado de varios firmes
Oleiros considera lamentable el estado de varios firmes
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de Oleiros denuncia el estado de deterioro en el que se encuentran diversas vías de titularidad autonómica, al tiempo que asegura que lleva años reclamando su reparación, la construcción de aceras, la eliminación de cunetas y la instalación de pasos de peatones. "Se ben é certo que a falta de conservación do pavimento das calzadas estase a ver agravado polas fortes precipitacións, os problemas son xa anteriores. Así é que algúns tramos atópanse prácticamente intransitables, como a estrada que vai de Arillo a Vía Ártabra, reclamada polo Concello hai máis de dous anos", apuntan desde el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane.

Añade que en un estado semejante se encuentran zonas de la vía que enlaza Santa Cruz, Dorneda y Mera o la citada Vía Ártabra "que non conta con iluminación nas rotondas e enlaces de acceso tal e como obriga a normativa de tráfico.

Asimismo, el equipo de gobierno suma, a esta situación, lo que considera "importantes perigos para a seguridade viaria". Se trataría de las cunetas entre O Cubo y Lorbé; la ausencia de aceras entre Coruxo y Os Regos, en la avenida de Salvador Allende y desde la iglesia de Serantes a O Cubo; además de la imperiosa necesidad de pasos de peatones en varias zonas de Dorneda y San Pedro de Nós.

"Esta incomprensible política de maltrato ao Concello de Oleiros, o octavo municipio de Galicia, contrasta con outras actuacións millonarias que se abordan por parte da Xunta en municipios gobernados polo PP. Estas políticas caciquís e partidistas amosan unha irresponsabilidade absoluta dado que se está a poñer en serio risco a seguridade e integridade física de milleiros de condutores e peóns", apostilla.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fiestas de O Ventorrillo (18)

El Ayuntamiento de A Coruña aprobará esta semana las bases para organizar las fiestas de barrio, con hasta 20.000 euros de subvención por asociación
Redacción
El ideal gallego

Betanzos amplía a 30 minutos el límite de acceso de coches de no residentes al casco histórico
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

La onda expansiva de los 'papeles de Epstein' sigue salpicando a la monarquía británica
EFE
Isa y Bego

Begoña Mosquera, choqueira del año en A Coruña: “Queríamos hacer un homenaje a las mamás de los ochenta”
Lara Fernández