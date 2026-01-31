Mi cuenta

Oleiros

Un postre oleirense se cuela en la carta del Zacaffé de A Coruña

Noelia Díaz
Noelia Díaz
31/01/2026 17:57
Caroleiro de la panadería Santa Cruz
Caroleiro de la panadería Santa Cruz
PANADERÍA SANTA CRUZ
La apertura del Zacaffé en la calle Compostela de A Coruña ha generado este sábado una importante expectación y muchos ya se han acercado a conocer la propuesta hostelera de Inditex para el centro de la ciudad. Así, algunos se llevaron una grata sorpresa al comprobar que en la carta se incluye uno de los postres estrella de Oleiros.

El caroleiro, elaborado por la Panadería Santa Cruz 1951 -que cuenta con un establecimiento en la calle Padre Feijoo, entre otros-, es uno de los dulces que se pueden degustar en la nueva cafetería de Zara, la quinta de este estilo en todo el mundo junto con Madrid, Osaka, Seúl y Nanjing.

El producto de Santa Cruz 1951 es un brioche de mantequilla con nueces y crema pastelera que nunca falta en las celebraciones oleirenses, desde comidas familiares a fiestas patronales con sobremesas interminables. Es un auténtico estandarte del local, que también lo ofrece en su versión salada, con jamón cocido y aceitunas. 

"Ese sabor que nunca falla, o de sempre, o que todos buscamos cando queremos algo realmente bo". Así define este obrador su caroleiro, que ahora se "cuela" en la carta de Zacaffé junto a otras especialidades de repostería como cookies, bica, fingers de té o cocadas.

