Oleiros

La Justicia ampara los paneles de Oleiros que equiparaban a Netanyahu con Hitler

Efe
31/01/2026 11:17
Cartel en Oleiros con la imagen de Netanyahu y Hitler
Cartel en Oleiros con la imagen de Netanyahu y Hitler
Cedida
El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de A Coruña ha desestimado el recurso presentado por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra la sentencia que amparaba los paneles luminosos del ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) que equiparaban a Benjamín Netanyahu con Adolf Hitler.

El municipio coruñés, donde gobierna Ángel García Seoane al frente de la candidatura independiente de Alternativa dos Veciños, ha informado este sábado en un comunicado de la firmeza de esta decisión judicial, contra la que no caben más recursos.

Durante varios meses de 2024, los paneles luminosos de información municipal del ayuntamiento mostraron mensajes contrarios a la intervención militar del Estado de Israel en la Franja de Gaza y que condenaban el genocidio de la población palestina.

En uno de ellos, llegó a verse una imagen del actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al lado de otra del dictador nazi Adolf Hitler y el lema "Mismas bestias asesinas".

Esto motivó el recurso por parte de ACOM, una organización que trata de reforzar la relación entre España y el Estado de Israel, y cuyas peticiones han sido finalmente rechazadas por el juzgado coruñés.

El ayuntamiento de Oleiros, en su comunicado, sostiene que la sentencia se basa en el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la crítica política y considera que "refuerza la trayectoria" de la entidad municipal durante décadas en defensa de la libertad de Palestina.

Por este motivo, aseguran que continuarán llevando a cabo campañas de sensibilización, programas de cooperación y actos oficiales para denunciar "el atroz genocidio perpetrado por el Gobierno de Israel" y "reafirmando su compromiso inquebrantable con la paz y los derechos humanos".

