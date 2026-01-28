Oleiros invertirá 200.000 euros en la reparación de las cubiertas de las Torres de Santa Cruz

Edificios que componen las torres de Santa Cruz Concello de Oleiros

Las cubiertas del conjunto de edificios que componen las torres de Santa Cruz serán reparadas y rehabilitadas próximamente con el objetivo de eliminar las filtraciones de agua detectadas en el inmueble y sus elementos constructivos, como así también para preservar la integridad de los bienes culturales muebles que alberga la edificación: piezas de barro tradicionales, cerámica, obras pictóricas , documentación de la biblioteca y otros elementos etnográficos de valor cultural.

El Centro cultural Las torres se componen de varios edificios que forman parte de uno conjunto de elevado valor patrimonial, siendo un elemento representativo de la arquitectura histórica del municipio y un referente cultural por las numerosas actividades que allí se desarrollan como el Museo Os Oleiros “José María Kaydeda”, el Teatro Municipal As torres o la Biblioteca Municipal y Centro de Documentación da muller “Rosalía de Castro”.

El Ayuntamiento de Oleiros invertirá 200.236,17 euros para rehabilitar y reformar las 6 cubiertas de los edificios que componen el complejo cultural. Las obras tendrán una duración aproximada de cuatro meses desde su inicio.