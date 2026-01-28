La Xunta concedió ayudas por un millón de euros en 2025 para levantar vivienda protegida en Oleiros

La conselleira María Allegue visitó la promoción de A Canteira de Perillo, que recibió 160.000 euros para 16 casas

Allegue, en un momento de su visita a A Canteira de Perillo, en Oleiros German Barreiros

En 2025, la Xunta concedió “axudas a dúas cooperativas” por un importe de un millón de euros para la construcción de más de un centenar (108) de viviendas protegidas en Oleiros. En toda Galicia. El importe total en toda la comunidad ascendió a cuatro millones, “que permiten que se estean a promover máis de 400” inmuebles con esta consideración en Galicia. “É o camiño a seguir”, aseguró la titular de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una visita a Oleiros.

En concreto, a Perillo, hasta donde se desplazó acompañada de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, para supervisar las obras de la promoción que una de las dos beneficiadas, A Canteira de Perillo, está construyendo en este núcleo oleirense, con 21 viviendas, de las que dieciséis son protegidas. Esta cooperativa recibió una aportación de 160.000 euros (10.000 euros por vivienda) en el marco de la línea de ayudas que la institución autonómica ofrece a promotores y cooperativistas para impulsar la construcción de vivienda protegida, como recordó durante su recorrido la conselleira Allegue.

Además, otra cooperativa recibió 920.000 euros para alcanzar 92 nuevas viviendas protegidas, también en Oleiros.

Plan Estatal de Vivienda

La representante autonómica destacó que la Xunta reclamó que esta línea, actualmente financiada con fondos autonómicos, tenga cabida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, de manera que “nas alegacións realizadas al proyecto está que se inclúa unha liña a axudas a cooperativas e promotoras para a construción de vivenda protexida para venda”, detallaron desde Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

“Queremos apoiar a promotores e cooperativas e pedimos ao Goberno central que faga o mesmo e aprobe dunha vez por todas o tan demandado Plan Estatal”, reivindicó Allegue.

En cualquier caso, a la espera de este documento que debe elaborar la Administración del Estado, la conselleira anunció que este año 2026, el Gobierno de Alfonso Rueda “volverá convocar esta liña de axudas, así como as achegas para adquisición de vivenda protexida” en Galicia.

La titular de Vivenda destacó que, dentro del compromiso de la institución autonómica con la vivienda, “ademais de incentivar ao sector, a Xunta está a poñer en marcha medidas para ‘desburocratizar’ e axilizar o desenvolvemento do solo”.

En este sentido, incidió en las modificaciones normativas en vigor, como “a posibilidade de construír en solos dotacionais públicos e privados que estean en desuso, sen necesidade de modificar planeamento”.