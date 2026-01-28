El poste de la luz que impide a 18 familias entrar a sus viviendas en Oleiros

El poste de Naturgy que impide entrar a vivir a sus domicilios a 18 familias en Oleiros Concello de Oleiros

Desde el Concello de Oleiros señalan que la inoperancia de la empresa Naturgy, que no retira un poste del medio de la calle Fonte de Álvaro, está impidiendo que las 18 familias que compraron un piso en un edificio de nueva construcción ocupen sus viviendas, cuando habían previsto entrar en octubre.

La constructora realizó la solicitud hace 8 meses, sin que hasta el momento Naturgy se dignase a retirar el poste y enterrar los cables. Con este problema el Concello se encuentra con la imposibilidad de aprobar la licencia como primera vivienda en este edificio.

El Concello apunta que las 18 familias que compraron los pisos y quieren entrar a vivir en sus domicilios están sufriendo un gravísimo perjuicio económico al tener que soportar la carga que supone pagar la nueva vivienda y en la que residen actualmente, e insisten en que la inacción de Naturgy, les impide empadronarse en Oleiros, con las consiguientes repercusiones para las matrículas escolares del próximo curso.

Desde el consistorio informan que ya se dirigió esta mañana a Naturgy para demandar la urgente retirada del poste.