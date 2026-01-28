Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

El poste de la luz que impide a 18 familias entrar a sus viviendas en Oleiros

Redacción
28/01/2026 15:47
El poste de Naturgy que impide entrar a vivir a sus domicilios a 18 familias en Oleiros
El poste de Naturgy que impide entrar a vivir a sus domicilios a 18 familias en Oleiros
Concello de Oleiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Desde el Concello de Oleiros señalan que la inoperancia de la empresa Naturgy, que no retira un poste del medio de la calle Fonte de Álvaro, está impidiendo que las 18 familias que compraron un piso en un edificio de nueva construcción ocupen sus viviendas, cuando habían previsto entrar en octubre. 

La constructora realizó la solicitud hace 8 meses, sin que hasta el momento Naturgy se dignase a retirar el poste y enterrar los cables. Con este problema el Concello se encuentra con la imposibilidad de aprobar la licencia como primera vivienda en este edificio.

El Concello apunta que las 18 familias que compraron los pisos y quieren entrar a vivir en sus domicilios están sufriendo un gravísimo perjuicio económico al tener que soportar la carga que supone pagar la nueva vivienda y en la que residen actualmente, e insisten en que la inacción de Naturgy, les impide empadronarse en Oleiros, con las consiguientes repercusiones para las matrículas escolares del próximo curso.

Desde el consistorio informan que ya se dirigió esta mañana a Naturgy para demandar la urgente retirada del poste.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Alumnos del Wenceslao Fernández Flórez, a su llegada al colegio

Un nuevo colegio de A Coruña denuncia la "situación penosa" por la que pasa el centro
Dani Sánchez
El ideal gallego

Podemos está dispuesto a negociar el traspaso migratorio a Cataluña pero avisa de que no aceptará ningún elemento "racista"
Agencias
Allegue, en un momento de su visita a A Canteira de Perillo, en Oleiros

La Xunta concedió ayudas por un millón de euros en 2025 para levantar vivienda protegida en Oleiros
Ana Herrero
El compromiso ambiental de la hostelería gallega continúa consolidándose

El número de bares y restaurantes gallegos adheridos a Hostelería #PorElClima crece un 15’4% en 2025
Redacción