El Ideal Gallego

Oleiros

Oleiros destinará 2,3 millones a asfaltados y mejoras en la red de aguas

Redacción
27/01/2026 19:28
Montrove
El Gobierno de Oleiros aprobará en el pleno de este jueves inversiones por más de 2.360.000 euros en el municipio, desde mejoras en las redes de aguas hasta labores de asfaltado de calles.

En concreto, 1.277.438,44 euros serán para la finalización de la renovación de la red general de agua en Montrove (calle Rosalía de Castro), mientras que 779.370,56 euros serán para gastos corrientes. 

Por otra parte, se dará también luz verde al Plan Complementario de 1,08 millones para un nuevo colector de pluviales en la Rúa dos Sauces y en la pavimentación de varias calles y caminos.

Oleiros dedicará a José Mujica un tramo de su paseo marítimo

Seoane fue juzgado en mayo de 2025

El TSXG absuelve al alcalde de Oleiros por el derribo de la Casa Carnicero

