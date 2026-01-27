La anómala situación del Ceida llega al pleno de Oleiros

Carlos Vales es director en funciones del Ceida ARCHIVO

La anómala situación por la que atraviesa una de las entidades del área metropolitana con mayor vinculación con la conservación del medio ambiente llegará mañana al pleno de Oleiros que, como es habitual, dará comienzo a las 20.00 horas, en la Casa Charry. El encargado de hacerlo será el portavoz del BNG, Iván Roca, que preguntará al alcalde, Ángel García Seoane, si entre otras problemáticas se encuentra en riesgo la continuidad del Ceida, cuya sede se ubica en el castillo de Santa Cruz.

Cabe indicar que el primero en dar la voz de alarma fue el propio regidor oleirense que, a finales del año pasado, denunciaba que el personal no se encontraba al corriente del cobro de la totalidad de las nóminas, porque la Xunta se había retrasado en el abono de las subvenciones que le corresponden en calidad de copatrona de la entidad.

Esta cuestión, según diversas fuentes, ya se ha solucionado en estas últimas semanas; sin embargo, todavía queda pendiente la designación de un nuevo director puesto que el actual, Carlos Vales, realiza las funciones de gestión de manera interina, toda vez que ya se ha jubilado.

“O Concello anunciou impagamento de salarios, recentemente amañado, e responsabiliza da situación ao Goberno galego. O posto de director non se sacou aínda a concurso. Preguntaremos ao Concello se o Ceida pode estar en risco de desaparición ou disolución das súas funcións e natureza ou se pode existir algún problema ou loita de intereses na designación dun novo responsable”, apunta el concejal nacionalista.

Roca mostrará su malestar con el supuesto proceder del Gobierno local que, asegura, “utilizou recentemente a páxina web do Concello, descualificando ao BNG con afirmacións con talante antidemocrático, utilizar os tribunais para pisar a vontade do pobo, mesquindade humana, subirse ao carro da infamia e oportunismo político”.

Queja

La queja se deriva del hecho de que García Seoane responsabiliza a esta formación, en general, y a la diputada autonómica Mercedes Queixas, en particular, de ser los responsables de que el derribo de la Casa Carnicero, en diciembre de 2020, finalizase en un juicio del que el regidor fue exonerado en dos ocasiones. La última este mismo de enero por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)

“Pedimos ao Goberno local que deixe de utilizar os medios públicos e oficiais do Concello para descualificar ao BNG, e en xeral a oposición, e que cese dos devanditos medios, nas súas falacias constantes contra a parlamentaria Queixas, que trasladou ao Parlamento galego a esixencia do BNG de Oleiros de que todas as administracións públicas con responsabilidade na conservación do patrimonio colectivo, a primeira de todas a Xunta, cumprisen e actuasen coas súas obrigas”, añade Roca.

El edil también aprovechará su intervención, durante el turno de ruegos y preguntas, para preguntar sobre la constitución de una junta de portavoces, como ya se solicitó con anterioridad en 2024. “Preguntaremos en que estado se acha a creación da xunta e cando cre que se fará efectiva”, apostilla.