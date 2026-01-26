Oleiros dedicará a José Mujica un tramo de su paseo marítimo

José Mujica AGENCIAS

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció este lunes que dedicará un tramo de su paseo marítimo al expresidente uruguayo José Mujica, fallecido en mayo de 2025.

Será en la senda junto a la ría de O Burgo, en el trayecto que conecta el municipio oleirense a la altura de O Seixo con la localidad de O Graxal, en Cambre. El regidor siempre ha mostrado su admiración por Mujica, a quien considera "un humanista, guerrilleiro e boísima persoa".