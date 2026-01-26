Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros dedicará a José Mujica un tramo de su paseo marítimo

Redacción
26/01/2026 20:38
José Mujica
AGENCIAS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció este lunes que dedicará un tramo de su paseo marítimo al expresidente uruguayo José Mujica, fallecido en mayo de 2025.

Será en la senda junto a la ría de O Burgo, en el trayecto que conecta el municipio oleirense a la altura de O Seixo con la localidad de O Graxal, en Cambre. El regidor siempre ha mostrado su admiración por Mujica, a quien considera "un humanista, guerrilleiro e boísima persoa".

Las máquinas ya se han instalado en la zona de O Seixo

Comienzan las obras de conexión del paseo entre Oleiros y Cambre

Más información
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Transportes cesa al director de Rodalies en Cataluña y a un alto responsable de Adif
Agencias
Momento en el que Cándido Hermida recibió el premio de la CEC

Un premio para el histórico carpintero de Inditex, Cándido Hermida, por un trabajo hecho con ilusión y dedicación
Iván Aguiar
Donald Trump en Davos

Trump se justifica: dice que cierra los ojos en las reuniones con su gabinete porque son "aburridísimas"
Agencias
El ideal gallego

Archivan la causa por la muerte en 2023 de un hombre en A Coruña por disparos de un agente al estimar "legítima defensa"
EP