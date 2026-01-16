“Foron cinco anos de calvario”, se duele García Seoane tras su absolución por la Casa Carnicero

García Seoane compareció tras hacerse pública su absolución QUINTANA

Satisfacción, emoción y alivio, esencialmente alivio, es lo se respiraba ayer en el salón de plenos de la Casa Charry, cuando a las cinco de la tarde compareció el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y gran parte de los integrantes del equipo de gobierno para dejar constancia de lo que se había hecho público dos horas y media antes: el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma su absolución y la de un arquitecto técnico por el derribo de la Casa Carnicero el día 31 de diciembre de 2020, bajo la acusación de sendos delitos contra el patrimonio histórico y de prevaricación.

“Foron cinco anos de calvario, de unha persecución sen precedentes por parte da oposición e de uso dos tribunais para acabar conmigo. Menos mal que houbo persoas que coñecen o seu oficio e emitiron unha sentencia moi razoada”, inició su intervención el regidor tras ser felicitado, entre otros, por el exalcalde de Carral Javier Gestal, que encabezó la lista electoral de Alternativa por ese ayuntamiento.

Una sentencia, la del alto tribunal gallego, que desestima el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por emitida en septiembre pasado por la Audiencia Provincial, en la que también se absolvía a ambos.

Seoane elogió la labor realizada en su defensa por el abogado Manuel Ferreiro Novo que contribuyó a que los tres magistrados del TSXG confirmasen “que non se cometeu ningún delito”.

“Nunca cheguei a entender que se me acusase a min de atentado contra o patrimonio cando desde sempre fun o seu máis firme defensor”, añadió al tiempo que se mostró muy contrariado con la Fiscalía.

Cabe recordar que el Ministerio Público consideraba que tanto el regidor como el funcionario, al que se le “hubiese arruinado la vida”, se lamentaba Seoane, deberían haber sido condenados “al errar el tribunal en la elección de la normativa aplicable a la hora de calificar el objeto material del delito”, que en su tesis, si podía calificarse como “singularmente protegido”.

No obstante, el TSXG rechazó este argumento y da por válido el dictamen de septiembre. No obstante, todavía cabría un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo.

“Non creo que o fagan porque daquela si que xa se lles vería o plumeiro de que o único que pretenden e acabar conmigo”, apuntó el mandatario local, que aventuró la posibilidad de presentar candidaturas de Alternativa en las próximas elecciones locales en municipios como Betanzos, Curtis o Paderne, entre otros.

Objetivo "real"

“Ainda que non existía ilegalidade, todos os partidos da oposición levan cinco anos intoxicando a opinión pública con continuas insinuacións para desprestixiarme. PP, PSOE y BNG alentaban a esperanza infundada de que eu sería eliminado da política, o obxectivo real desta manobra”, añadió, al tiempo que acusaba a las tres fuerzas políticas de pretender utilizar los tribunales para “pisar a vontade do pobo de Oleiros expresada nas urnas”.

García Seoane recordó que el impulsor inicial del proceso fue el Bloque tras una denuncia formulada por la diputada Mercedes Queixas en el Parlamento de Galicia.

“O Goberno da Xunta, naquel momento baixo a presidencia de Alberto Núñez Feijoo, remitiu a documentación á Fiscalía para que abrise o procedemento xudicial e posterior xuízo, con Diego Calvo como conselleiro de Xustiza”, apostillaba el mandatario local.