El TSXG absuelve al alcalde de Oleiros por el derribo de la Casa Carnicero

Seoane fue juzgado en mayo de 2025 PATRICIA G. FRAGA

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) absuelve al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por el derribo de la Casa Carnicero, según indicó la emisora local Radio Oleiros. El alto tribunal rechaza así el recurso presentado por la Fiscalía el pasado mes de noviembre.

Está previsto que el regidor ofrezca una comparecencia pública este viernes, a las 17.00 horas, en el salón de plenos de la Casa Charry, en la que efectuará una valoración de la sentencia.

García Seoane estuvo representado por el letrado Manuel Ferreiro Novo.