Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Cortes de luz sin preaviso generan malestar entre los vecinos de Icaria

Redacción
16/01/2026 13:22
Icaria
Icaria
EC
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Vecinos y vecinas del núcleo de Icaria, en el municipio de Oleiros, han trasladado al Concello su malestar por los numerosos cortes en el suministro eléctrico que se vienen produciendo de forma continuada y sin previo aviso, una situación que está causando importantes perjuicios a la población.

Según denuncian los afectados, los cortes, atribuidos a la empresa Naturgy, se repiten con frecuencia y están provocando daños en electrodomésticos y pequeños aparatos electrónicos, además de generar serias dificultades para aquellas personas que teletrabajan y dependen de una conexión eléctrica estable para desarrollar su actividad profesional.

Los vecinos señalan, además, que la compañía eléctrica no está atendiendo ni respondiendo a las reclamaciones presentadas, tanto a título individual como a través del propio Concello de Oleiros. Ante esta situación, el gobierno municipal ha anunciado que se dirigirá formalmente a Naturgy para exigir explicaciones y reclamar que cualquier interrupción del suministro sea comunicada con la antelación legalmente establecida.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Sorteo viviendas Xuxán

La Xunta adjudica provisionalmente 40 viviendas de promoción pública en Xuxán
Redacción
Miguel Lorenzo con los vecinos del Agra del Orzán

El PP de A Coruña inicia en el Agra una campaña por los barrios para recoger las demandas vecinales
Redacción
Preparativos huelga taxis 13 enero 2026

Inés Rey, sobre la gestión de la Xunta con los VTC: “Si se va a sancionar, no den licencias”
Lara Fernández
María Corina Machado y Donald Trump

María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud"
EFE