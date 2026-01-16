Cortes de luz sin preaviso generan malestar entre los vecinos de Icaria

Icaria EC

Vecinos y vecinas del núcleo de Icaria, en el municipio de Oleiros, han trasladado al Concello su malestar por los numerosos cortes en el suministro eléctrico que se vienen produciendo de forma continuada y sin previo aviso, una situación que está causando importantes perjuicios a la población.

Según denuncian los afectados, los cortes, atribuidos a la empresa Naturgy, se repiten con frecuencia y están provocando daños en electrodomésticos y pequeños aparatos electrónicos, además de generar serias dificultades para aquellas personas que teletrabajan y dependen de una conexión eléctrica estable para desarrollar su actividad profesional.

Los vecinos señalan, además, que la compañía eléctrica no está atendiendo ni respondiendo a las reclamaciones presentadas, tanto a título individual como a través del propio Concello de Oleiros. Ante esta situación, el gobierno municipal ha anunciado que se dirigirá formalmente a Naturgy para exigir explicaciones y reclamar que cualquier interrupción del suministro sea comunicada con la antelación legalmente establecida.