Oleiros

Oleiros denuncia que la Xunta tiene "abandonado" el colegio de Santa Cruz

Redacción
15/01/2026 14:17
Desperfectos en el colegio de Santa Cruz
Desperfectos en el colegio de Santa Cruz
Concello de Oleiros
Después de numerosas demandas por parte del Ayuntamiento y de la ANPA del Colegio Parga Pondal de Santa Cruz, la Xunta se había comprometido a reformar el comedor durante lo pasado verano. Pasados ya varios meses sin que se sepa nada de esta obra, el espacio en el que comen los niños y niñas se encuentra en un estado totalmente impresentable. Es la denuncia que ha hecho este jueves el Concello de Oleiros, en la que aporta también imágenes de desperfectos en el centro escolar.

Las imágenes del comedor muestran un espacio "fuertemente degradado" con paredes totalmente destrozadas, humedades o filtraciones de agua "que requieren de una actuación de urgencia por parte de la Xunta de Galicia".

Desperfectos en el colegio de Santa Cruz
Desperfectos en el colegio de Santa Cruz
Concello de Oleiros

Por parte del Ayuntamiento, aseguran, el alcalde, Ángel García Seoane, se dirigió por escrito al Conselleiro de Educación para informarlo de la situación y reclamar la inmediata realización de las obras de comedor. "No se puede tolerar que en un centro de enseñanza pública haya espacios tan abandonados", aseguran.

Colegio Valle Inclán en Perillo

Oleiros reclama a la Xunta las obras de renovación de la acometida eléctrica del Colegio Valle Inclán

Más información

El Ayuntamiento también denunció recientemente que algunas aulas del colegio disponen de un material "totalmente obsoleto y deteriorado". "Igual que en el comedor, la dirección debería cumplir con sus deberes y velar por que no se den este tipo de situaciones, reclamando insistentemente a la Consellería a renovación inmediata de pupitres, mesas y caderas en mal estado", critica el Ayuntamiento, para recordar que "la enseñanza es una competencia autonómica y es la Xunta de Galicia a la que le corresponden este tipo de actuaciones, no al Ayuntamiento". "A la administración municipal solo le corresponden los mantenimientos menores. Lamentablemente, la Xunta rara vez asume sus deberes con la agilidad que se requiere, tal y como están sufriendo los niños y niñas del colegio de Santa Cruz", dicen.

El Ayuntamiento de Oleiros, reafirman, "para garantizar el bienestar de los niños y niñas, ejecuta continuamente distintas obras a petición de las direcciones o de las ANPA". En el caso concreto de este centro, hace unas semanas que el Ayuntamiento realizó las obras de renovación del suelo de las aulas de infantil aunque "era la Xunta quien debía realizar esa obra, pero el Gobierno municipal entendió que los niños y niñas merecían tener un aula en mejores condiciones". Igualmente, fue renovada pista polideportiva por parte del Ayuntamiento, así como otras mejoras en las zonas verdes, explican.

