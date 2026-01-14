Iniciadas las tareas de limpieza para acceder a la vivienda de Perillo donde se halló el cuerpo sin vida de un varón

Los servicios de limpieza, en el edificio de Perillo (Oleiros) en el que apareció un cadáver Quintana

La Guardia Civil acaba de confirmar, en relación con el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 77 años en Perillo, que en estos momentos se están interviniendo en la vivienda, ya que la víctima podría padecer síndrome de Diógenes, lo que dificulta la entrada de los operarios para retirar los residuos acumulados en el interior del inmueble, en el número 1 de Beiramar.

Los vecinos, alertados por el olor que emanaba de la casa, avisaron a los servicios municipales y, ante esta situación, la Policía Local de Oleiros alertó a la Guardia Civil.

Ahora, a la espera de los resultados de la autopsia, todo apunta a que se trataría de una muerte natural. Los vecinos aseguraron que no lo veían desde hace aproximadamente dos semanas.

La Policía Local y la Guardia Civil de Oleiros accedieron al interior de la vivienda, donde se confirmó la presencia del cuerpo sin vida y, aunque "se realizaron labores de limpieza en la medida de lo posible con el fin de permitir la entrada del médico forenses", las actuaciones resultaron insuficientes para garantizar un acceso seguro por lo que, consultada la autoridad judicial competente, se acordonó la zona durante la jornada de ayer y, en en este momento "se está procediendo a la limpieza del domicilio con los medios adecuados, con el objetivo de poder acceder al cuerpo, preservando en todo momento el lugar donde se encuentra".

Una vez se proceda al levantamiento del cadáver, se llevará a cabo la limpieza correspondiente del resto del inmueble de Beiramar.

Según confirmaron desde el Ayuntamiento de Oleiros, el hombre no era usuario de los Servicios Sociales del municipio, que desconocían su situación.