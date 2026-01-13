Comienzan las obras de renovación de la tubería general de conducción de agua en la Cuesta de la Tapia

Rotura de una tubería en la Cuesta de la Tapia Archivo

La tubería general de conducción de agua sita en la zona de la Cuesta de la Tapia y que abastece al Ayuntamiento de Oleiros y partes del Ayuntamiento de Cambre será renovada próximamente con el fin de mejorar el servicio.

El Ayuntamiento de Oleiros cuenta con una extensa red de suministro de agua en todo el término municipal pero destacan tres conducciones generales de agua principales que son a través de la Ponte da Pasaxe, del Puente del Burgo y del colector en el Ayuntamiento de Bergondo a través del bombeo.

En estas semanas comenzará una de las obras más importantes: la renovación de la tubería general de la Cuesta de la Tapia, en la que se estaban produciendo importantes problemas que dificultaban en diversas ocasiones el correcto suministro de agua al Ayuntamiento de Oleiros y la algunas calles del limítrofe Ayuntamiento de Cambre.

Se trata de una obra muy necesaria para garantizar el abastecimiento a zonas de San Pedro de Nós y a Cambre. El coste de la obra asciende 320.000 euros y lleva un retraso en su ejecución de 6 meses debido a la falta de autorización de Patrimonio.

La alcaldesa de Cambre y el concejal delegado de Obras Públicas del Ayuntamiento de Oleiros ya mantuvieron una reunión con el fin de detectar las afecciones de esta necesaria obra para coordinar los trabajos. Con todo, desde la empresa municipal de aguas, AquaOleiros; se envió una carta informativa a todos los vecinos y vecinas de la Avenidas de las Mariñas (desde la antigua fábrica de piensos Biona hasta el pazo de Cadeas, aproximadamente) donde se les informa que debido al aumento de presión del agua en la zona será necesario que en el plazo de 25 días instalen un reductor de presión aquellas viviendas que no dispongan ya de él.

El Ayuntamiento y Oleiros está constantemente renovando y manteniendo las tuberías para el correcto funcionamiento del servicio. En este sentido se están realizando obras simultáneas en la red general en Montrove y en Oleiros (Lamastelle), además de instalar una nueva conducción de agua en la avenida Salvador Allende, en Nós.