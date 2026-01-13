Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Comienzan las obras de renovación de la tubería general de conducción de agua en la Cuesta de la Tapia

Redacción
13/01/2026 16:11
Rotura de una tubería en la Cuesta de la Tapia
Archivo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La tubería general de conducción de agua sita en la zona de la Cuesta de la Tapia y que abastece al Ayuntamiento de Oleiros y partes del Ayuntamiento de Cambre será renovada próximamente con el fin de mejorar el servicio.

El Ayuntamiento de Oleiros cuenta con una extensa red de suministro de agua en todo el término municipal pero destacan tres conducciones generales de agua principales que son a través de la Ponte da Pasaxe, del Puente del Burgo y del colector en el Ayuntamiento de Bergondo a través del bombeo. 

En estas semanas comenzará una de las obras más importantes: la renovación de la tubería general de la Cuesta de la Tapia, en la que se estaban produciendo importantes problemas que dificultaban en diversas ocasiones el correcto suministro de agua al Ayuntamiento de Oleiros y la algunas calles del limítrofe Ayuntamiento de Cambre. 

Se trata de una obra muy necesaria para garantizar el abastecimiento a zonas de San Pedro de Nós y a Cambre. El coste de la obra asciende 320.000 euros y lleva un retraso en su ejecución de 6 meses debido a la falta de autorización de Patrimonio. 

La alcaldesa de Cambre y el concejal delegado de Obras Públicas del Ayuntamiento de Oleiros ya mantuvieron una reunión con el fin de detectar las afecciones de esta necesaria obra para coordinar los trabajos. Con todo, desde la empresa municipal de aguas, AquaOleiros; se envió una carta informativa a todos los vecinos y vecinas de la Avenidas de las Mariñas (desde la antigua fábrica de piensos Biona hasta el pazo de Cadeas, aproximadamente) donde se les informa que debido al aumento de presión del agua en la zona será necesario que en el plazo de 25 días instalen un reductor de presión aquellas viviendas que no dispongan ya de él. 

El Ayuntamiento y Oleiros está constantemente renovando y manteniendo las tuberías para el correcto funcionamiento del servicio. En este sentido se están realizando obras simultáneas en la red general en Montrove y en Oleiros (Lamastelle), además de instalar una nueva conducción de agua en la avenida Salvador Allende, en Nós.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Dos personas en la entrada de Urgencias del Chuac

El Chuac reubica a pacientes de Urgencias ante la saturación del hospital
Lucía Crujeiras
El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo

'Sirat', del gallego Óliver Laxe, segunda película más nominada a los Goya, con 11 candidaturas
Andrea López Ramos
Un camión accede al nuevo ramal

Suevos celebra la apertura del acceso para camiones a la autovía AC-15
Redacción
El ideal gallego

El actor coruñés Mario Casas opta a su segundo Goya por 'Muy lejos'
Andrea Gestal