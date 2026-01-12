Mi cuenta

Oleiros

La Xunta atiende la petición de Oleiros de reducir la velocidad en el tramo de A Veiga a O Vilar

Fran Moar
Fran Moar
12/01/2026 07:05
Un vecino transita por uno de los márgenes de la AC-211
Un vecino transita por uno de los márgenes de la AC-211
Cedida
El tiempo cronológico no transcurre más lento en los núcleos de A Veiga y O Vilar, en la parroquia de San Pedro de Nós, lo que sí lo hace (o debería hacerlo) es el tráfico. 

La Xunta, atendiendo a las reiteradas peticiones del Gobierno local de Oleiros, redujo el límite de velocidad al que se puede circular entre ambos lugares cuando se utiliza para ello la vía autonómica AC-211, cuyo tramo municipal lleva por nombre avenida Salvador Allende.

Diversas señales verticales, instaladas por mandato de la Consellería de Vivenda e Infraestruturas, indican al conductor que está obligado a transitar a un máximo de 50 kilómetros a la hora cuando hasta fechas recientes podía alcanzar los 70. 

La medida, que, por supuesto, satisface al gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, debería ser acompañada, apuntan fuentes municipales, con el pintado de pasos de peatones. “Atendendo ás demandas da asociación de veciños Os Rueiros e das comunidades educativas do colexio Juana de Vega e do instituto Miraflores, o Concello volveu solicitar pasos de peóns desde A Veiga a O Vilar. Coa redución da velocidade xa non existiría ningún tipo de impedimento para realizar esta sinxela actuación”, añaden las mencionadas fuentes.

Garantizar la seguridad

El ejecutivo oleirense considera que la demanda es muy importante porque de llevarse a cabo garantizaría la seguridad física de los niños que utilizan el transporte público para desplazarse a los mencionados centros educativos ya que carecen de este tipo de medidas para cruzar.

Asimismo, se beneficiaría “ao conxunto da cidadanía que vive a ambas marxes desta estrada de titularidade autonómica e utiliza o transporte público ou se despraza a pé a outros puntos da localidade”. 

Sendas peatonales

Asimismo, el Ayuntamiento también reclama la construcción de sendas peatonales en la misma vía, que enlaza el núcleo de O Seixal con la parroquia abegondesa de San Tirso de Mabegondo. “Só existen beirarrúas nos tramos que promoveu o Concello. Ata o momento a Xunta negouse a actuar, sendo especialmente necesario desde o pazo da Carballeira ata a rúa Regueiro Oscuro”, apunta.

Cabe recordar que en la avenida Salvador Allende se están llevando a cabo obras de renovación y mejora de la red de agua y abastecimiento. Se integra en un amplio proyecto que afecta a los núcleos de Oleiros y Montrove, especialmente al lugar de Lamastelle. “Ademais, nas próximas semanas comezarán na capital municipal os traballos nos tramos que enlazan A Pezoca con Quinta Canaima e rúa do Pazo co depósito da Edreira. A esta obra haberá que engadirlle outra que se iniciará nestas primeiras semanas de 2026, na Costa da Tapia, por onde pasa unha das tubaxes xerais de entrada do Concello de Oleiros, na que se estaban a producir continuas roturas”, insisten desde el Gobierno local oleirense. 

El conjunto total de todas estas iniciativas, según estas fuentes, suman más de dos millones de euros de inversión económica. “Un investimento que non se ve, pero que resulta imprescindible para a calidade de vida cidadá”, apostillan, al tiempo que recuerdan que la red de abastecimiento municipal cuenta con más de trescientos kilómetros de tubería.

