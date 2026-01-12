Mi cuenta

Oleiros

Oleiros denuncia la deuda millonaria de tres municipios con el Consorcio As Mariñas

Fran Moar

12/01/2026 20:53
l alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en el centro, en un pleno extraordinario del Consorcio celebrado en 2024

ARCHIVO
Comienza un nuevo año, sin embargo, la relación que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, mantiene con el Consorcio As Mariñas continúa siendo delicada. La crítica del regidor ahora se centra en la deuda millonaria que, según él, mantienen los ayuntamientos de Culleredo, Cambre y Betanzos con la entidad supramunicipal.

“Estamos ante unha situación moi grave porque o Consorcio ten unha débeda de case 1,2 millóns de euros. Os concellos pequenos deben pouco pero a de Betanzos é de 180.000, Cambre debe 321.000 e Culleredo 624.000”, dijo el regidor en su habitual intervención radiofónica semanal en la emisora local de la Cadena Cope.

García Seoane reclama una reunión urgente de los integrantes para que los tres afectados hagan frente a los pagos con los que, añade el regidor, se sostienen servicios como los de asesoría y lacería, entre otros.

Las deudas, señala el mandatario local, son de cursos pasados ya cerrados y asegura que algún ayuntamiento no ha pagado desde el año 2020. No obstante, sí destacó que hasta el momento se ha logrado un acuerdo con el Gobierno local, presidido por la brigantina María Barral, para hacer frente a la deuda a través de pagos mensuales.

Denuncias el pasado agosto

García Seoane vuelve a la carga contra el funcionamiento del Consorcio tras casi medio año de ‘silencio’. Cabe recordar que el pasado agosto denunciaba “graves irregularidades no servizo de recollida de lixo”.

“Ao incumprimento das frecuencias de recollida, á non limpeza dos contornos de contedores, ao uso de camións avariados que van perdendo lixo polas rúas e á non reposición de contedores rotos súmase agora tamén graves deficiencias no funcionamento do Punto Limpo de Iñás”, advertía, al tiempo que aseguraba que a los usuarios no se les permitía depositar restos porque se encontraba lleno y no se estaba registrando una retirada de residuos.

Por su parte, el Consorcio respondía que las medidas y actuaciones corresponden “no solo al presidente (José Antonio Santiso) sino a todos los miembros de la entidad” y que ya se le había abierto un expediente sancionador por incumplimiento de contrato.

