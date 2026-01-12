Oleiros denuncia la deuda millonaria de tres municipios con el Consorcio As Mariñas

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

El desplome de un árbol causa importantes daños en la senda fluvial que enlaza Iñás y Nós

Fran Moar
Fran Moar
12/01/2026 20:56
Una rampa metálica permite el uso del puente mientras no se repara
Una rampa metálica permite el uso del puente mientras no se repara
CEDIDA
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

No solo los vándalos se ensañan, como denunciaba el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, con el mobiliario de la senda que enlaza los núcleos de Iñás y Nós a lo largo de cuatro kilómetros por los márgenes del río San Pedro. También lo hace la naturaleza. Y es que un árbol de grandes dimensiones se desplomó, a causa de los últimos temporales, sobre uno de los puentes de madera provocando importantes daños materiales.

Tantos, que el propio regidor ha asegurado que no queda más remedio que reconstruirlo porque está totalmente destrozado.No obstante, los usuarios pueden hacer uso de la senda porque personal municipal del área de mantenimiento ha instalado una rampa metálica, mientras no se llevan a cabo las obras de restauración.

Cabe recordar que la senda comenzó a construirse en septiembre de 2022 y se finalizó casi dos años después. El proyecto, que supuso una inversión de 3,5 millones de euros sufragados en su totalidad por el Gobierno local oleirense, tiene como principal objetivo ser un itinerario alternativo para caminantes y ciclistas, atravesando longitudinalmente los dos enclaves, convirtiéndose en un parque lineal por el que transitar de modo tranquilo y seguro, alejado del tránsito motorizado de la vía nacional N-VI.

También hay que indicar que el itinerario ha recibido el premio Ciudades que Caminan 2025 por impulsar la movilidad natural.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El acuerdo se suscribió este lunes por parte de los regidores

Frente común en las comarcas por los trabajadores de la firma Losán
Noelia Díaz
El ideal gallego

La Xunta construirá 264 nuevas viviendas de promoción pública en Xuxán
Redacción
l alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en el centro, en un pleno extraordinario del Consorcio celebrado en 2024

Oleiros denuncia la deuda millonaria de tres municipios con el Consorcio As Mariñas
Fran Moar
La farmacia de la calle Rosalía de Castro, durante el día de ayer

Detenido en A Coruña el 'Joker de las farmacias', un ladrón que sembró el terror en las boticas
Guillermo Parga