Oleiros denuncia la deuda millonaria de tres municipios con el Consorcio As Mariñas

Una rampa metálica permite el uso del puente mientras no se repara CEDIDA

No solo los vándalos se ensañan, como denunciaba el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, con el mobiliario de la senda que enlaza los núcleos de Iñás y Nós a lo largo de cuatro kilómetros por los márgenes del río San Pedro. También lo hace la naturaleza. Y es que un árbol de grandes dimensiones se desplomó, a causa de los últimos temporales, sobre uno de los puentes de madera provocando importantes daños materiales.

Tantos, que el propio regidor ha asegurado que no queda más remedio que reconstruirlo porque está totalmente destrozado.No obstante, los usuarios pueden hacer uso de la senda porque personal municipal del área de mantenimiento ha instalado una rampa metálica, mientras no se llevan a cabo las obras de restauración.

Cabe recordar que la senda comenzó a construirse en septiembre de 2022 y se finalizó casi dos años después. El proyecto, que supuso una inversión de 3,5 millones de euros sufragados en su totalidad por el Gobierno local oleirense, tiene como principal objetivo ser un itinerario alternativo para caminantes y ciclistas, atravesando longitudinalmente los dos enclaves, convirtiéndose en un parque lineal por el que transitar de modo tranquilo y seguro, alejado del tránsito motorizado de la vía nacional N-VI.

También hay que indicar que el itinerario ha recibido el premio Ciudades que Caminan 2025 por impulsar la movilidad natural.