Oleiros

Abierto el plazo para participar en el certamen literario Descubrindo Oleiros

Redacción
12/01/2026 11:51
Ruta familiar en Oleiros
El Ayuntamiento de Oleiros ha abierto el plazo de presentación de relatos de la XII edición del premio Descubrindo Oleiros, que finalizará el próximo día 19. El concurso está organizado por el Servicio de Normalización Lingüística municipal.

Podrán concurrir al certamen todos los jóvenes de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria y estudiantes de la ESO, así como personas de 16 y 17 años y mayores de 18 años empadronados o escolarizados en Oleiros. Habrá seis categorías según las edades.

Los relatos estarán ambientados necesariamente en el municipio y escritos en gallego. Deberán ser inéditos y que no fuesen premiados en ningún otro certamen ni estén pendientes de fallo en otros premios.

Las obras que concurran a las categorías hasta 17 años, podrán ser entregadas en cada centro de enseñanza o en el registro del edificio A Fábrica. En el apartado de personas adultas, los trabajos se llevarán al mencionado registro.

Las bases están disponibles en el Boletín Oficial da Provincia nº 242, publicado el 18 de diciembre o en el siguiente enlace: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2025/12/18/2025_0000008386.pdf.

O calendario achégase a todos los fogares de Oleiros

Camiñante non hai camiño, faise camiño ao andar por Oleiros

