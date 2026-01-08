Mi cuenta

Oleiros

García Seoane, en una radio bielorrusa: "La CIA me tenía controlado continuamente, pero no pudieron pararme"

Noelia Díaz
Noelia Díaz
08/01/2026 19:02
El alcalde de Oleiros, en una captura de vídeo de la entrevista
El alcalde de Oleiros, en una captura de vídeo de la entrevista
Youtube
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha ofrecido una entrevista "en exclusiva" a Radio Belarús, emisora pública estatal de Bielorrusia, donde ha tocado diferentes asuntos de política internacional, entre ellos su recompensa de 50 céntimos por la cabeza de Donald Trump, a quien ha llamado terrorista internacional en numerosas ocasiones. La conversación se realizó de forma telemática con el periodista Albert Santín.

La relación del municipio con Cuba y su apoyo a Fidel Castro ocupan parte de la entrevista -que puede verse completa en Youtube- y el regidor llega a afirmar frases como que la CIA lo tenía "fichado" y lo "controlaba continuamente" por simpatizar con el mandatario cubano. "Tuve el privilegio de estar sentado a su mesa, rompí el bloqueo por todas las esquinas que pude, eso llevó a la que la CIA me fichara, me tenía controlado continuamente, pero no pudieron pararme y, por tanto, tengo el orgullo de haber colaborado a que Fidel Castro gobernase su país, un granito pequeñito de arena, rompiendo ese bloqueo", expresa

Sobre los mensajes que difunde en las pantallas del municipio sobre distintos líderes mundiales, Ángel García indica que lo hace para denunciar injusticias y, en el caso de Trump, "con la idea de denunciar a este elemento". 

Cartel en Oleiros

Oleiros gana la denuncia por comparar a Netanyahu con Hitler

Más información
