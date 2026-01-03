Una panadería de Lorbé vuelve a sortear 500 euros en sus roscones

Roscón de Reyes de Panadería Lorbé CEDIDA

La panadería Lorbé, ubicada en la localidad oleirense del mismo nombre, lanza una nueva edición de su sorteo más famoso: el que pone en juego 500 euros que se esconden en dos roscones de Reyes.

Entre los 'bollos' despachados los días 5 y 6 de enero, dos piezas llevarán una suculenta sorpresa: un premio de 300 euros y otro de 200 euros. Una manera muy dulce de empezar el año, apuntan desde este obrador nacido en 1947 y también famoso por sus empanadas y su 'larpeira'.

Panadería Lorbé recogía encargos hasta este mismo sábado, aunque sus propietarios aseguran que el lunes 5 y el martes 6 habrá roscones para venta libre hasta agotar existencias tanto en Lorbé como en el despacho que recientemente han abierto en Marcial del Adalid (A Coruña).

Turrones de Panadería Lorbé CEDIDA

“Este año triunfó como la Coca-Cola el panettone de pistacho relleno de chocolate Dubai y los turrones artesanos de godello, galleta Lotus o licor café, entre otras cosas”, indicaban hace unos días.

