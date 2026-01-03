Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Una panadería de Lorbé vuelve a sortear 500 euros en sus roscones

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/01/2026 18:36
Roscón de Reyes de Panadería Lorbé
Roscón de Reyes de Panadería Lorbé
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La panadería Lorbé, ubicada en la localidad oleirense del mismo nombre, lanza una nueva edición de su sorteo más famoso: el que pone en juego 500 euros que se esconden en dos roscones de Reyes.

Entre los 'bollos' despachados los días 5 y 6 de enero, dos piezas llevarán una suculenta sorpresa: un premio de 300 euros y otro de 200 euros. Una manera muy dulce de empezar el año, apuntan desde este obrador nacido en 1947 y también famoso por sus empanadas y su 'larpeira'.  

Panadería Lorbé recogía encargos hasta este mismo sábado, aunque sus propietarios aseguran que el lunes 5 y el martes 6 habrá roscones para venta libre hasta agotar existencias tanto en Lorbé como en el despacho que recientemente han abierto en Marcial del Adalid (A Coruña).

Turrones de Panadería Lorbé
Turrones de Panadería Lorbé
CEDIDA

“Este año triunfó como la Coca-Cola el panettone de pistacho relleno de chocolate Dubai y los turrones artesanos de godello, galleta Lotus o licor café, entre otras cosas”, indicaban hace unos días.

Enza di Piazza, en su obrador de Cambre

Los dulces para no perderse esta Navidad en el área de A Coruña

Más información
La cola en la puerta de la confitería Flory, ayer

¿Qué roscón de Reyes se subirá al trono que deja vacante Glaccé en A Coruña?

Más información
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de Maduro detenido compartida por Donald Trump

Donald Trump publica la primera imagen de la detención de Nicolás Maduro
Andrea López Ramos
Rafa, en el centro con muleta, posa con sus compañeros en la cabalgata de 2023

Fallece Rafa, el voluntario de Protección Civil de Cambre con espina bífida
Noelia Díaz
Cabalgata de Reyes 2025

Estos serán los cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento por la Cabalgata de Reyes en A Coruña
Belen Cebey
Walter Nieves, cofundador de Chipi +58, con venezolanos celebrando el arresto de Maduro

Preocupación y esperanza entre los venezolanos de A Coruña: "Lo primero en lo que piensas es en la familia"
Andrea López Ramos