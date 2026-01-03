Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Un incendio en una vivienda ocupada de Oleiros moviliza a Bomberos y Policía Local

Belén Cebey

03/01/2026 15:17
Incendio vivienda ocupada
Algunas estancias de la vivienda quedaron destrozadas
EC
Una vivienda ocupada en la Avenida As Mariñas 346, en Oleiros, sufrió un incendio este sábado, movilizando a los servicios de emergencia de la localidad.

Incendio vivienda ocupada
Un colchón quemado junto a mantas en la acera
EC

Al lugar se desplazaron dos bomberos del Ayuntamiento de Oleiros junto con dos policías locales, quienes trabajaron para controlar las llamas y garantizar la seguridad del entorno.

Incendio vivienda Oleiros
Bomberos y Policía Local actuaron para extinguir el incendio

El origen del incendio está siendo investigado, y los bomberos permanecerán en la zona hasta asegurar el perímetro por completo.

