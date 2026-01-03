Mi cuenta

Oleiros

Localizado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros

El cuerpo ha sido encontrado en las proximidades de la vía Ártabra

Redacción
03/01/2026 13:11
Localizado muerto el septuagenario desaparecido en Oleiros
El cuerpo ha sido encontrado en las proximidades de la vía Ártabra
Carlota Blanco
Ha aparecido muerto el hombre de 76 años que padecía Alzheimer y que había desaparecido el pasado martes en el municipio de Oleiros. El cuerpo ha sido hallado este sábado a un kilómetro de distancia del punto limpio de Sada.

La búsqueda del hombre se lleva a cabo con un amplio dispositivo

La amplia zona boscosa complica la búsqueda del septuagenario desaparecido en Oleiros

La Guardia Civil confirma que el cadáver lo localizó el equipo de drogas de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

Esta persona había sido vista por última vez sobre las 13:00 horas del martes a la altura del número 20 de la calle Díaz Baliño, tras lo que se le perdió la pista.

La Guardia Civil, la Policía Local, el servicio municipal de emergencias y voluntarios de Protección Civil, con medios terrestres, aéreos y perros de rastreo, organizaron una búsqueda del desaparecido.  Tras conocerse la aparición del cuerpo, el Instituto Armado ha agradecido la colaboración de la Axega, los ayuntamientos de Oleiros y Sada y la ciudadanía durante el desarrollo de los operativos de búsqueda.

