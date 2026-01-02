Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

La amplia zona boscosa complica la búsqueda del septuagenario desaparecido en Oleiros

Fran Moar
Fran Moar
02/01/2026 18:08
La búsqueda del hombre se lleva a cabo con un amplio dispositivo
La búsqueda del hombre se lleva a cabo con un amplio dispositivo
CEDIDA
La búsqueda del septuagenario de Oleiros que se perdió el martes, 30 de diciembre, es especialmente complicada porque donde se da por hecho que lo hizo en una zona amplia boscosa, entre las localidades de Oleiros y Mera. Víctor R.C. fue visto por última vez al mediodía, en las inmediaciones del estanco de Oleiros, a escasos doscientos metros de su casa, y ya al poco rato se organizó un dispositivo para localizarlo.

"Si desapareció en la zona que lo están buscando va a ser difícil localizarlo porque hay mucho monte", apuntó un vecino conocedor del lugar.

Fuentes del Ayuntamiento oleirense bajarán la posibilidad de que el hombre también pueda encontrarse en el interior de alguna vivienda abandonada o en construcción porque tras dos batidas no se ha encontrado ningún rastro, a pesar de que se están utilizando perros de rastreo.

Una de las claves de la investigación se encuentra en la última llamada de teléfono que el hombre mantuvo con su familia. Según las mencionadas fuentes, tras ofrecer algunos datos poco precisos sobre su ubicación su móvil se quedó sin batería. A sus allegados les dijo que se encontraba en buen estado de salud pero que "estaba algo perdido". También comentó que veía un edificio con luces, que oía el ladrido de perros y que había grava de una obra.

Sin embargo, la contrariedad de que se la batería del teléfono se agotase impidió que la Guardia Civil pudiese ponerse en contacto con él.

El rastreo continúaba a última hora de la tarde de ayer entre Oleiros, Mera y las parroquias sadenses de Soñeiro y Veigue. El operativo cuenta con efectivos de bomberos del SEM, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, apoyado por un helicóptero y la participación de numerosos voluntarios.

Aunque existe esperanza en encontrar al desaparecido en perfectas condiciones, también se da por hecho que han pasado ya cuatro días y que el tiempo y la meteorología reinante juegan en contra. 

El Ayuntamiento insiste en solicitar la colaboración ciudadana y que todas aquellas personas que puedan aportar datos que permitan encontrar a Víctor que llamen a los números de teléfono 981 610 001 de la Policía Local o al 062 de la Guardia Civil.

