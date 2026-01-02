Oleiros
Efectivos aéreos y terrestres buscan al septuagenario desaparecido en Oleiros
Efectivos aéreos y terrestres participan en la búsqueda de un hombre en Oleiros (A Coruña), según han confirmado fuentes de la Guardia Civil en relación a un varón que falta desde el 30 de diciembre.
En concreto, por parte de la Guardia Civil, están en el operativo un helicóptero, así como tres patrullas de Seguridad Ciudadana, junto con otros efectivos municipales.
Se trata de un hombre de 76 años, vecino de este municipio coruñés y del que se notificó su ausencia desde el pasado martes, 30 de diciembre.