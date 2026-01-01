Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Continúa la búsqueda del septuagenario desaparecido en Oleiros

Redacción
01/01/2026 14:00
Desaparecido en Oleiros
Desaparecido en Oleiros
CEDIDA
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Ayuntamiento de Oleiros ha difundido un operativo de búsqueda para localizar a un varón de 76 años, diagnosticado de alzhéimer, que permanece desaparecido desde primeras horas del pasado martes. El hombre fue visto por última vez alrededor de las 13.00 horas del día 30 en la calle Díaz Baliño, desde donde se cree que pudo haberse desorientado.

Ante la alerta, la Policía Local y el Servicio de Emergencias Municipal (SEM) activaron un dispositivo de rastreo que se ha ido ampliando con el paso de las horas. La búsqueda, que inicialmente se centró en el entorno urbano de Oleiros, se ha extendido también a la zona de Mera.

Desaparecido en Oleiros

Buscan a un septuagenario con alzhéimer en Oleiros

Más información

En el operativo participan patrullas terrestres, batidas a pie y drones, que están siendo utilizados para peinar áreas de difícil acceso y zonas verdes, con el objetivo de localizar al hombre lo antes posible.

Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana y solicitan que cualquier persona que pueda tener información o lo vea se ponga en contacto de inmediato con la Policía Local de Oleiros, en el teléfono 981 610 001, o con la Guardia Civil, a través del 062.

Las labores de búsqueda continúan activas mientras crece la preocupación por el estado de salud del desaparecido, dada su patología y el paso de las horas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

IMG_9449

Más de 2.500 personas disfrutan de la Wake Up de Pelícano de Año Nuevo
Jorge Riveiro
El ideal gallego

La Xunta recibe tres ofertas para el proyecto de vivienda pública en Vilarrodís
Redacción
La directiva de Sementeira, el pasado noviembre

Cambre paga ‘sobre la bocina’ las ayudas a Sementeira, club ciclista y ampas: “La alcaldesa ha cumplido”
Noelia Díaz
Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre

La primera semana de enero llega a A Coruña con lluvias y ambiente invernal
Belen Cebey