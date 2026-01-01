Continúa la búsqueda del septuagenario desaparecido en Oleiros

Desaparecido en Oleiros CEDIDA

El Ayuntamiento de Oleiros ha difundido un operativo de búsqueda para localizar a un varón de 76 años, diagnosticado de alzhéimer, que permanece desaparecido desde primeras horas del pasado martes. El hombre fue visto por última vez alrededor de las 13.00 horas del día 30 en la calle Díaz Baliño, desde donde se cree que pudo haberse desorientado.

Ante la alerta, la Policía Local y el Servicio de Emergencias Municipal (SEM) activaron un dispositivo de rastreo que se ha ido ampliando con el paso de las horas. La búsqueda, que inicialmente se centró en el entorno urbano de Oleiros, se ha extendido también a la zona de Mera.

En el operativo participan patrullas terrestres, batidas a pie y drones, que están siendo utilizados para peinar áreas de difícil acceso y zonas verdes, con el objetivo de localizar al hombre lo antes posible.

Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana y solicitan que cualquier persona que pueda tener información o lo vea se ponga en contacto de inmediato con la Policía Local de Oleiros, en el teléfono 981 610 001, o con la Guardia Civil, a través del 062.

Las labores de búsqueda continúan activas mientras crece la preocupación por el estado de salud del desaparecido, dada su patología y el paso de las horas.