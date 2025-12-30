Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Estos serán los horarios de la cabalgata de Reyes en Oleiros

Redacción
30/12/2025 16:21
Los Reyes, en una cabalgata anterior en Oleiros
Los Reyes, en una cabalgata anterior en Oleiros
CEDIDA
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La cabalgata de los Reyes Magos en Oleiros comenzará a las 16.30 horas en la casa consistorial y recorrerá todo el municipio, informó este martes el Ayuntamiento. Será, como siempre, el día 5.

La comitiva real será recibida oficialmente en Consistorio y Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán a saludar desde el balcón. Posteriormente iniciarán su itinerario por todas las parroquias del municipio en autobús descapotable.

Los horarios aproximados serán los siguientes, aunque podrían ser modificados según las incidencias de tráfico:

16.30 horas. Recepción oficial en el Ayuntamiento

16.40 horas. Urbanización Os Regos, avenida Isaac Díaz Pardo

16.50 horas. Urbanización O Seixo, rúa Cormorán

17.00 horas. Casa do Pobo de Nós

17.20 horas. Urbanización Mesón da Auga, rúa Anido

17.35 horas. Casa do Pobo de Iñás

17.50 horas. Casa do Pobo de Dexo

18.00 horas. A Lagoa de Mera

18.15 horas. Urbanización Rialta, parque Nicolás Redondo

18.30 horas. Plaza Esther Pita de Santa Cruz

19.00 horas. Polideportiva II República de Perillo

Enza di Piazza, en su obrador de Cambre

Los dulces para no perderse esta Navidad en el área de A Coruña

Más información
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Coche de la Guardia Civil

Dos detenidos en Culleredo en una operación contra dos grupos de traficantes de drogas en Comunidad Valenciana
Europa Press
Retirada de uno de los vehículos

Carral retira dos vehículos abandonados desde hace años en la vía pública
Noelia Díaz
Pepe Vázquez y su sobrino Xuxo Rivas

Hostelería de A Coruña califica a Pepe 'el del Secreto' como un "referente" del sector
Guillermo Parga
La alcaldesa Inés Rey saluda al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, este martes

Del rechazo a aliados: PSOE y BNG escenifican su buena sintonía en A Coruña con la aprobación del presupuesto de 2026
Redacción