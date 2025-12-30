Estos serán los horarios de la cabalgata de Reyes en Oleiros
La cabalgata de los Reyes Magos en Oleiros comenzará a las 16.30 horas en la casa consistorial y recorrerá todo el municipio, informó este martes el Ayuntamiento. Será, como siempre, el día 5.
La comitiva real será recibida oficialmente en Consistorio y Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán a saludar desde el balcón. Posteriormente iniciarán su itinerario por todas las parroquias del municipio en autobús descapotable.
Los horarios aproximados serán los siguientes, aunque podrían ser modificados según las incidencias de tráfico:
16.30 horas. Recepción oficial en el Ayuntamiento
16.40 horas. Urbanización Os Regos, avenida Isaac Díaz Pardo
16.50 horas. Urbanización O Seixo, rúa Cormorán
17.00 horas. Casa do Pobo de Nós
17.20 horas. Urbanización Mesón da Auga, rúa Anido
17.35 horas. Casa do Pobo de Iñás
17.50 horas. Casa do Pobo de Dexo
18.00 horas. A Lagoa de Mera
18.15 horas. Urbanización Rialta, parque Nicolás Redondo
18.30 horas. Plaza Esther Pita de Santa Cruz
19.00 horas. Polideportiva II República de Perillo