Buscan a un septuagenario con alzhéimer en Oleiros

Desaparecido en Oleiros CEDIDA

El Ayuntamiento de Oleiros ha difundido el operativo de búsqueda de un varón de 76 años desaparecido en la calle Díaz Baliño. Afirman que el septuagenario padece alzhéimer y puede haberse desorientado. Lla Policía Local y el Servicio de Emerxencias Municipal (SEM) se encuentran peinando la zona, de la que falta desde las 13.00 horas, aproximadamente.

En caso de verlo, ruegan que se comuniquen con la Policía en el 981 610 001 o con la Guardia Civil en el 062.