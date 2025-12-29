La Xunta confirma un foco de gripe aviar en Oleiros

Gaviota ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La Xunta ha confirmado tres nuevos focos de gripe aviar en la provincia de A Coruña, concretamente en Oleiros, Ares y Ribeira. También se ha registrado otro en Tomiño (Pontevedra), informó este lunes la Consellería de Medio Rural.

Según el Ejecutivo gallego, todos ellos se corresponden con ejemplares de gaviota patiamarilla que han sido ya enviados a los centros de recuperación de fauna silvestre de Cerdedo-Cotobade y Oleiros.

Un total de 22 casos de gripe aviar han sido detectados este año en Galicia, siempre en especies silvestres y que no han afectado a explotaciones de aves de corral, según la Xunta.

Por este motivo, Medio Rural ha lanzado un nuevo mensaje de "tranquilidad" a la población, a la vez que ha instado a "extremar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas" para evitar el contacto con otras especies, en línea con las medidas de prevención decretadas por el Ministerio de Agricultura el pasado 13 de noviembre.

Los flujos migratorios de ciertas especies, explica la Xunta, junto con la bajada de las temperaturas en esta época del año, constituyen factores de riesgo para la expansión del virus, que ha incrementado su difusión por Europa en los últimos meses y ha provocado 149 casos en España en 2025.

