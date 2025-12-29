Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

La Xunta confirma un foco de gripe aviar en Oleiros

Redacción
29/12/2025 18:17
Gaviota
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Xunta ha confirmado tres nuevos focos de gripe aviar en la provincia de A Coruña, concretamente en Oleiros, Ares y Ribeira. También se ha registrado otro en Tomiño (Pontevedra), informó este lunes la Consellería de Medio Rural.

Según el Ejecutivo gallego, todos ellos se corresponden con ejemplares de gaviota patiamarilla que han sido ya enviados a los centros de recuperación de fauna silvestre de Cerdedo-Cotobade y Oleiros.

Un total de 22 casos de gripe aviar han sido detectados este año en Galicia, siempre en especies silvestres y que no han afectado a explotaciones de aves de corral, según la Xunta.

Por este motivo, Medio Rural ha lanzado un nuevo mensaje de "tranquilidad" a la población, a la vez que ha instado a "extremar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas" para evitar el contacto con otras especies, en línea con las medidas de prevención decretadas por el Ministerio de Agricultura el pasado 13 de noviembre.

Los flujos migratorios de ciertas especies, explica la Xunta, junto con la bajada de las temperaturas en esta época del año, constituyen factores de riesgo para la expansión del virus, que ha incrementado su difusión por Europa en los últimos meses y ha provocado 149 casos en España en 2025.

Gallos muertos en una edición anterior de la feria

La gripe aviar modifica la Feira do Galo de Arteixo y no habrá animales vivos

Más información
Gallinas en una explotación gallega

La amenaza de la gripe aviar: ¿cuántas gallinas hay en A Coruña y su área metropolitana?

Más información
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Concierto de Luar na Lubre en Riazor el pasado verano

El IMCE invierte 700.000 euros en la luz y el sonido de los conciertos
Abel Peña
Sudadera de 'Koru city' de Cero de Costa

Achanta julai: Cero de Costa lanza la sudadera más ‘koruña’
Lara Fernández
Bomberos en Médico Durán

Un coche se sale de la vía y obliga a cerrar Santo Tomás una hora
Abel Peña
Vista del campus Elviña

La Xunta construirá 169 viviendas más junto al campus de Elviña
Abel Peña