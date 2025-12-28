Mi cuenta

Oleiros

El PSOE de Oleiros denuncia que García Seoane compre un nuevo coche oficial

Redacción
28/12/2025 19:00
Ángel García Seoane
Ángel García Seoane
QUINTANA
La agrupación socialista de Oleiros ha denunciado que el alcalde del municipio, Ángel García Seoane, anunciase en el último pleno que va a comprar un nuevo coche oficial

Según expresan en un comunicado, el vehículo del regidor ha costado a los habitantes del municipio más de 640.000 euros en 16 años, “y todo para satisfacer su ego de tener un BMW oficial a cargo del dinero de los demás”. 

Los socialistas, así, afean que destine dinero público a tal fin. “No se trata de un anuncio de atender a los problemas de vivienda, de movilidad o de merma en la calidad de los servicios públicos. Seoane, en vez de preocuparse por el ciudadano, se preocupa por alimentar su ego con un nuevo coche oficial, a cargo de los vecinos, por supuesto”, expresan. 

En ese sentido, afirman que “entre el salario del chófer, el coste del vehículo, seguros y mantenimiento se han malgastado al menos 40.000 euros anuales”. “Cuando ningún otro alcalde del área dispone de coche oficial, Seoane insiste en pasear con chófer a costa de sus vecinos”, reiteran. 

De hecho, exponen que realizaron unas alegaciones al respecto que fueron ignoradas: “No aceptaron ninguna de nuestras propuestas para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos”.

