El PSOE de Oleiros denuncia que García Seoane compre un nuevo coche oficial

La agrupación socialista de Oleiros ha denunciado que el alcalde del municipio, Ángel García Seoane, anunciase en el último pleno que va a comprar un nuevo coche oficial.

Según expresan en un comunicado, el vehículo del regidor ha costado a los habitantes del municipio más de 640.000 euros en 16 años, “y todo para satisfacer su ego de tener un BMW oficial a cargo del dinero de los demás”.

Los socialistas, así, afean que destine dinero público a tal fin. “No se trata de un anuncio de atender a los problemas de vivienda, de movilidad o de merma en la calidad de los servicios públicos. Seoane, en vez de preocuparse por el ciudadano, se preocupa por alimentar su ego con un nuevo coche oficial, a cargo de los vecinos, por supuesto”, expresan.

En ese sentido, afirman que “entre el salario del chófer, el coste del vehículo, seguros y mantenimiento se han malgastado al menos 40.000 euros anuales”. “Cuando ningún otro alcalde del área dispone de coche oficial, Seoane insiste en pasear con chófer a costa de sus vecinos”, reiteran.

De hecho, exponen que realizaron unas alegaciones al respecto que fueron ignoradas: “No aceptaron ninguna de nuestras propuestas para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos”.

