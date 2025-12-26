Oleiros recupera el agua tras el reventón de la tubería de Alcampo el día de Navidad

Inundación en el parking del Alcampo por un reventón en una tubería Germán Barreiros

El reventón de una conducción en la red de abastecimiento de agua registrado en la mañana de Navidad siguió causando molestias este viernes, 26 de diciembre, en el área metropolitana y, en concreto, en Oleiros.

Desde el Ayuntamiento de Oleiros indicaban a primera hora que había zonas sin agua, a la vez que insistía en que el conducto dañado es una de las tres tuberías de Emalcsa que abastecen su municipio y "como consecuencia dese incidente, ao recuperar o caudal produciuse un golpe de ariete provocando unha rotura na tubería xeral de Oleiros, na ponte da Pasaxe".

El incidente causó una inundación en el parking del supermercado Alcampo de Alfonso Molina y, desde la noche de Navidad, afectó a varias zonas de Perillo y de Liáns. Finalmente, las viviendas y comercios de estas parroquias recuperaron el suministro poco antes de la una de la tarde de este viernes.

"Ademais de iniciar as obras de reparación xa de madrugada, debido á infraestrutura de tuberías que ten o Concello de Oleiros, abríronse os bypass existentes para proporcionar auga a todas as zonas afectadas de forma inversa á habitual, dando auga á maioría dos domicilios, agás as zonas máis altas como Coruxo de Arriba, Pazos o Rúa dos Niños". La empresa municipal de augas AquaOleiros estimaba que el servicio pudiese "quedar totalmente restablecido ao longo da mañá", indicaban desde el Gobierno de García Seoane.

Según informaron desde el Ayuntamiento de Culleredo, la rotura dejó también sin suministro de agua zonas del municipio como As Brañas, la avenida de O Portazgo.

La empresa municipal de aguas desplazó varios operarios a la zona para solventar la incidencia, pero se hizo necesaria la interrupción de la suministración de agua en Palavea.