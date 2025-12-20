Mi cuenta

Oleiros

La confirmación del talento de Oleiros, sobre las tablas del García Márquez de Mera

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
20/12/2025 18:11
El Alumnado de la Escola de Danza de Oleiros realizó su actuación de Navidad
El Alumnado de la Escola de Danza de Oleiros realizó su actuación de Navidad
Cedida
Alumnos de la Escola Municipal de Danza do Concello de Oleiros iniciaron las vacaciones de Navidad con la representación de 'Unha Viaxe á Antiga Grecia' en el auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Una actuación "dunha elevadísima calidade artística" que "dá conta do talento dos rapaces e rapazas e da calidade do ensino da escola, cun excelente profesorado e baixo a extraordinaria dirección de Lara Fenoll", explica el Ayuntamiento de Oleiros.

Asimismo, se organizó otro espectáculo de danza urbana y lyrical que hizo las delicias de los asistentes a la cita en Mera.

"Esta escola, xunto coas de música e teatro, é un dos mellores exemplos da política cultural do Concello de Oleiros", siendo todas ellas "auténticos viveiros artísticos nos que centos de persoas, principalmente nenos e mozos, se forman e desenvolven as súas habilidades creativas", añaden desde el Gobierno de Ángel García Seoane. 

"As escolas municipais son capaces de realizar espectáculos de primeirísimo nivel como os que se puideron presenciar durante estes días de Nadal", indicaron los responsables municipales, con el convencimiento de que promover la cultura y arte "nunca é un gasto" sino "un investimento en liberdade e educación", sentenciaron desde Oleiros.

