Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros inicia la construcción de 21 viviendas de protección en el centro urbano de Perillo

Fran Moar
Fran Moar
19/12/2025 20:47
El edificio se construye entre las calles Corredoira das Viñas y Dona Emilia
El edificio se construye entre las calles Corredoira das Viñas y Dona Emilia
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Ha pasado casi una década desde que se anunció que en un solar municipal, ubicado en pleno centro de Perillo, concretamente en la intersección de las calles Corredoira das Viñas y Dona Emilia, se levantarían una veintena de viviendas de protección oficial. Si es mucho o poco tiempo podría ser objeto de controversia, lo que no puede debatirse es que la constructora Gestogar Ofimático, bajo la autorización del Ayuntamiento de Oleiros, inició las obras de construcción del inmueble que las acogerá.

El proyecto contempla un total de 21 pisos, el mismo número de trasteros y 42 plazas de garaje. El precio medio de cada uno de ellos es de 205.000 euros más IVA y que, según el alcalde, Ángel García Seoane, establece la Xunta “non o Concello”.

“Adxudicamos 146 vivendas en tres promocións. A de Perillo comezou a construirse esta semana, mentras que a de Xaz empezará despois de Reis”, asegura el regidor, al tiempo que revela que la obra de la cooperativa prevista en Mera permaneció paralizada a la espera de que el Gobierno autonómico permitiese que los bajos del futuro inmueble se destinasen también a vivienda.

Nuevas cooperativas

García Seoane también señala que en las próximas semanas se pondrá a la venta más suelo, también a precios inferiores al del mercado libre, para construir más pisos de protección.

“Os solares están na capital do municipio, no centro de Oleiros, na praza da Rabadeira, e en Mera. Unha vez adxudicadas, informarase debidamente de todo o proceso de inscrición para aquelas posibles persoas interesadas. É unha política única, que non fai ninguén a nivel municipal en Galicia, que a facemos nós porque aínda que non temos competencias vemos o problema que hai e que nin Xunta nin Estado, que son os que tiñan que actuar, na práctica non fan case nada”, denuncia.

Por otra parte, fuentes municipales recuerdan que el Gobierno autonómico resolvió la concesión de subvenciones para facilitar la adquisición de esto tipo de vivienda.

“As cooperativas de Perillo e Xaz recibirán más de un millón de euros en axudas, o que permitirá minorar en 10.000 euros o desembolso a realizar para a adquisición de cada un dos pisos”, apuntan.

Cabe recordar que uno de los principales inconvenientes para las personas interesadas en adquirir una vivienda de protección era, según el regidor, la falta de liquidez.

El Ayuntamiento aseguraba a finales del año pasado se habían recibido 1.800 solicitudes para comprar un piso pero que el 95% renunció porque carecía de dinero para hacer frente al depósito inicial.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

'Escuchando elefantes', durante su actuación de este viernes

Escuchando Elefantes, tras su actuación en la calle en A Coruña: "Siempre pensamos que no va a pararse a vernos nadie"
Omar Bello
Valentín González Formoso y Nicanor Álvarez

La Diputación dedicará 200.000 euros a la residencia Ricardo Baró de Aspronaga
Redacción
Varias personas visitan el mercadillo de Monte Martelo

Los vecinos de Monte Martelo celebran su primer mercadillo navideño
Jorge Riveiro
Varias personas pasean por el Feirón Sen Patrón

Artesanía y cultura se dan la mano en el octavo Feirón Sen Patrón de A Coruña
Jorge Riveiro