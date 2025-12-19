Oleiros inicia la construcción de 21 viviendas de protección en el centro urbano de Perillo
Ha pasado casi una década desde que se anunció que en un solar municipal, ubicado en pleno centro de Perillo, concretamente en la intersección de las calles Corredoira das Viñas y Dona Emilia, se levantarían una veintena de viviendas de protección oficial. Si es mucho o poco tiempo podría ser objeto de controversia, lo que no puede debatirse es que la constructora Gestogar Ofimático, bajo la autorización del Ayuntamiento de Oleiros, inició las obras de construcción del inmueble que las acogerá.
El proyecto contempla un total de 21 pisos, el mismo número de trasteros y 42 plazas de garaje. El precio medio de cada uno de ellos es de 205.000 euros más IVA y que, según el alcalde, Ángel García Seoane, establece la Xunta “non o Concello”.
“Adxudicamos 146 vivendas en tres promocións. A de Perillo comezou a construirse esta semana, mentras que a de Xaz empezará despois de Reis”, asegura el regidor, al tiempo que revela que la obra de la cooperativa prevista en Mera permaneció paralizada a la espera de que el Gobierno autonómico permitiese que los bajos del futuro inmueble se destinasen también a vivienda.
Nuevas cooperativas
García Seoane también señala que en las próximas semanas se pondrá a la venta más suelo, también a precios inferiores al del mercado libre, para construir más pisos de protección.
“Os solares están na capital do municipio, no centro de Oleiros, na praza da Rabadeira, e en Mera. Unha vez adxudicadas, informarase debidamente de todo o proceso de inscrición para aquelas posibles persoas interesadas. É unha política única, que non fai ninguén a nivel municipal en Galicia, que a facemos nós porque aínda que non temos competencias vemos o problema que hai e que nin Xunta nin Estado, que son os que tiñan que actuar, na práctica non fan case nada”, denuncia.
Por otra parte, fuentes municipales recuerdan que el Gobierno autonómico resolvió la concesión de subvenciones para facilitar la adquisición de esto tipo de vivienda.
“As cooperativas de Perillo e Xaz recibirán más de un millón de euros en axudas, o que permitirá minorar en 10.000 euros o desembolso a realizar para a adquisición de cada un dos pisos”, apuntan.
Cabe recordar que uno de los principales inconvenientes para las personas interesadas en adquirir una vivienda de protección era, según el regidor, la falta de liquidez.
El Ayuntamiento aseguraba a finales del año pasado se habían recibido 1.800 solicitudes para comprar un piso pero que el 95% renunció porque carecía de dinero para hacer frente al depósito inicial.