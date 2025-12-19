La Diputación dedicará 200.000 euros a la residencia Ricardo Baró de Aspronaga

Valentín González Formoso y Nicanor Álvarez CEDIDA

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el presidente de Aspronaga, Nicanor Álvarez, firmaron este viernes un convenio de colaboración para financiar la reforma interior de la residencia Ricardo Baró de Montrove (Oleiros), mediante el cual el ente provincial aportará 200.000 euros, el 52,8% del total.

“O Centro Ricardo Baró é unha residencia permanente construída en 1985 que presta atención, na actualidade, a 71 persoas con discapacidade que precisan apoio continuado do persoal do centro para o desenvolvemento das actividades básicas da vida diaria. A antigüidade do edificio e o intenso uso ao que está sometido fan necesaria unha intervención integral que permita adaptar os espazos ás necesidades actuais dos usuarios e do persoal”, apuntó González Formoso.

El presidente de la Diputación destacó que esta iniciativa “é un exemplo claro do compromiso da institución provincial coa mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade e co apoio ás entidades sociais como Aspronaga, que realizan un labor imprescindible”. Además, subrayó que las obras mejorarán la accesibilidad, creando “espazos máis humanizados e con maior confort para os usuarios e traballadores do centro”.

Mejorar la calidad de vida

Por su parte, el presidente de Aspronaga agradeció el apoyo que la administración coruñesa les ha prestado “dende o mesmo día da apertura do Centro Ricardo Baró, no ano 1989”. “Unha estreita relación que leva case catro décadas mellorando a calidade de vida das persoas con discapacidade e que é un exemplo de colaboración a prol dunha sociedade máis inclusiva, na que todos e todas teñamos o noso lugar”, apuntó.

Las obras contemplan la renovación y redistribución de diversas dependencias interiores, con el objetivo de aumentar la accesibilidad y la funcionalidad del edificio, teniendo en cuenta la futura construcción de un inmueble anexo para ampliar las plazas disponibles. Entre las actuaciones previstas se incluye la eliminación de las cubiertas de los patios 1 y 2 para recuperar la iluminación natural de la zona central, la dotación de sistemas de evacuación de aguas pluviales y la sustitución de la carpintería exterior que separa el patio del comedor.

Más de dos millones para la Rede Cultural

La Rede Cultural de la Diputación tendrá en 2026 un presupuesto de algo más de dos millones de euros, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El plazo para que artistas, empresas y compañías inscriban sus espectáculos estará abierto desde el 8 al 29 de enero y la institución financiará entre un 30 y un 75% del coste de las funciones, dependiendo del número de habitantes de cada municipio.

Los ayuntamientos, dice el ente provincial, deberán solicitar actuaciones entre el 6 y el 20 de marzo de 2026 y la resolución de adjudicación se comunicará en una tercera fase, en los meses de abril y mayo.